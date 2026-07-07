신탁관리인 제도 통해 증여자 취지에 따라 관리 신탁계좌에서 ELB, ETF 등 다양한 자산 투자도

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 손주와 자녀에게 계획적으로 자산을 이전할 수 있도록 ‘내맘대로신탁 가족사랑형’을 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 상품의 가장 큰 특징은 증여한 자산의 사용 목적을 관리할 수 있다는 점이다. 조부모 등 증여자를 신탁관리인으로 지정해 관리인의 승인 없이는 자금을 인출하거나 해지할 수 없도록 설계했다. 이를 통해 대학 등록금이나 결혼자금 등 증여자가 의도한 목적대로 자금이 사용될 수 있도록 했다.

절세 효과도 기대할 수 있다. 10년 단위 증여세 공제 한도를 활용해 손주나 자녀에게 사전 증여한 뒤 신탁으로 운용하면 예금과 ELB, ETF 등 다양한 자산에서 발생한 운용 수익에는 증여세가 부과되지 않는다. 자산 증식과 절세를 동시에 노릴 수 있다는 것이 하나은행의 설명이다. 이와 함께 증여자가 미리 작성한 메시지를 신탁 해지 시 수익자에게 전달하는 ‘사랑의 메시지’ 기능도 제공한다.

하나은행 측은 “대학 등록금과 결혼자금 등 손주와 자녀의 중장기 자산관리를 원하는 시니어 고객이 늘고 있다”면서 “차별화된 신탁 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 최근 고령화와 함께 생전 증여를 활용한 자산승계 수요가 늘면서 은행권도 신탁을 활용한 맞춤형 상속·증여 상품도 속속 선보이고 있다. 하나은행은 기존 유언대용신탁 상품인 ‘100세신탁’을 전 연령층이 이용할 수 있도록 ‘내맘대로 신탁’ 브랜드로 개편한 바 있다.