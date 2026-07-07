국제협약 따라 만 4세 전 중국 이동 예정 400대 1의 경쟁률 뚫은 팬들 모여 생일파티 지난 6월 태어난 아기 판다는 건강하게 성장 중

[헤럴드경제=박지영 기자] 에버랜드의 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 7일 세 번째 생일을 맞았다. 국제협약에 따라 만 4세 이전 중국으로 이동해야 하는 만큼 이번 생일은 사실상 국내에서 팬들과 함께 보내는 마지막 생일이 될 전망이다.

에버랜드는 이날 경기 용인 판다월드 세컨하우스에서 루이바오와 후이바오의 세 돌을 기념하는 생일잔치를 열었다고 밝혔다. 행사에는 강철원·송영관 주키퍼와 사전 초청된 팬들이 참석해 쌍둥이 판다의 생일을 함께 축하했다.

주키퍼들은 루이바오와 후이바오를 위해 대나무로 만든 대형 생일 케이크를 준비했으며, 송영관 주키퍼는 두 판다가 함께 앉을 수 있도록 직접 제작한 나무 벤치를 선물했다.

행사에 참석한 팬 30여명은 ‘루이후이 사랑해’ 댓글 이벤트를 통해 약 400대 1의 경쟁률을 뚫고 선정됐으며, 생일 축하 노래를 부르고 응원 메시지를 전하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

2023년 7월 7일 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 태어난 루이바오와 후이바오는 각각 180g과 140g의 몸무게로 태어났으며, 현재 80㎏을 넘어서며 건강하게 성장했다.

이번 생일은 국내에서 맞는 마지막 생일이라 더 의미가 크다. 전 세계에서 태어난 자이언트 판다는 국제협약에 따라 번식 가능 시기가 시작되는 만 4세 이전 중국으로 이동해야 한다. 쌍둥이의 언니 푸바오도 만 4세가 되기 전인 2024년 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 옮겨졌다.

에버랜드 관계자는 “루이바오와 후이바오의 건강 상태를 면밀히 살피며 중국 측과 협의해 가장 적합한 시기에 안전하게 이동이 이루어질 수 있도록 준비해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

쌍둥이 판다가 한국을 떠날 시기가 다가오면서 판다월드에는 이들의 모습을 보기 위한 관람객들의 발길도 이어지고 있다. 푸바오에 이어 루이바오와 후이바오 역시 국내 판다 팬덤을 이끌며 에버랜드의 마스코트를 이어왔다는 평가다.

한편 지난 6월 3일 태어난 막내 아기 판다는 출생 당시 171g에서 한 달여 만에 체중이 7배 이상 늘어날 정도로 건강하게 성장하고 있다.

현재 엄마 아이바오와 함께 생활하며 에버랜드 주키퍼와 중국 판다보전연구센터 전문가들의 보살핌을 받고 있으며, 성장 과정은 에버랜드와 뿌빠TV 유튜브 채널을 통해 공개되고 있다.

팬들 사이에서는 벌써 ‘포바오(4(four) 바오)’, ‘막내바오’ 등의 애칭으로 불리며 팬덤을 형성하고 있다.