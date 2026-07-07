LG AI연구원-코스콤, ‘AI 기반 금융 데이터 분석 서비스 제공 협약’ 체결 금융 특화 AI ‘엑사원 BI’에 코스콤 정보 결합 매일 韓美 증시 상장 8000개 종목 분석해 코멘터리 제공 점수 산출 근거 지속 평가로 환각 최소화 임우형 LG AI연구원장 “금융 분야 AI 서비스 혁신 기여”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG AI연구원과 코스콤이 생성형 AI(인공지능)를 활용한 한국 주식시장 예측·분석 서비스 개발에 나선다. 국내 금융 데이터와 AI 예측 기술을 결합해 투자 의사결정을 지원하는 금융 AI 서비스를 국내외 시장에 선보인다는 계획이다.

LG AI연구원과 코스콤은 7일 서울 여의도 코스콤 본사에서 ‘AI 기반 한국 금융 데이터 분석 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

양사는 LG AI연구원의 금융 특화 AI ‘엑사원 BI(EXAONE Business Intelligence)’에 코스콤이 보유한 국내 증시 거래 데이터와 기업 공시, 거시경제 지표 등을 결합해 한국 주식시장에 특화된 AI 예측·분석 서비스를 구축한다.

엑사원 BI는 다수의 AI 에이전트가 협업해 데이터 분석과 추론, 예측, 설명 생성을 수행하는 금융 특화 AI다. 이를 기반으로 개발한 ‘AEFS(AI-Powered Equity Forecast Score)’는 개별 종목의 향후 4주간 주가 흐름을 예측한 점수와 함께 AI가 도출한 판단 근거를 코멘터리 형태로 제공한다.

특히 이번 서비스는 AI가 단순히 주가를 예측하는 데 그치지 않고 예측의 근거를 함께 제시하는 ‘설명 가능성(Explainability)’을 구현했다. AEFS는 매일 한국과 미국 증시에 상장된 약 8000개 종목을 분석해 종목별 예측 점수와 금융 전문가 수준의 분석 코멘터리를 제공한다. 단순히 주가 흐름을 예측하는 데 그치지 않고, AI가 해당 판단에 도달한 근거까지 함께 제시함으로써 투자자들의 데이터 기반 의사결정을 지원한다.

코스콤은 국내 증시 거래 데이터와 기업 공시, 국내 거시경제 지표 등 한국 주식시장 분석에 필요한 금융 데이터를 제공하고, LG AI연구원은 이를 바탕으로 엑사원 BI의 시계열 예측 및 데이터 분석 기술을 한국 시장 환경에 맞게 최적화했다.

코스콤은 국내 고객 기반을, LG AI연구원은 영국 런던증권거래소그룹(LSEG)과 구축한 글로벌 유통망을 활용해 국내외 기관투자자와 금융사를 대상으로 서비스를 확대할 계획이다. LG AI 연구원은 지난해 9월 LSEG와 함께 ‘AEFS’를 개발한 바 있다.

LG AI연구원은 AI 분석 과정에서 발생할 수 있는 ‘환각(Hallucination)’을 최소화하기 위해 점수 산출 근거와 코멘터리의 정보 충실도를 지속적으로 평가하며 서비스 품질을 관리할 방침이다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “주식시장에서는 예측의 정확도만큼이나 AI가 왜 그런 결과를 제시했는지를 설명하는 능력이 중요하다”며 “LG의 AI 기술을 바탕으로 국내외 기관투자자와 개인투자자에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 금융 분야의 AI 서비스 혁신에 기여하겠다”고 말했다.

윤창현 코스콤 사장은 “코스콤의 금융 데이터 역량과 LG AI연구원의 기술력을 바탕으로 차별화된 금융정보 서비스를 제공하고, 이번 서비스를 시작으로 다양한 상품을 선보이며 금융시장의 AI 전환을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편, 구광모 ㈜LG 대표는 올해 신년사에서 “기술의 패러다임과 경쟁의 룰은 바뀌고 고객의 기대는 더욱 높아지고 있기 때문에 지금까지의 성공방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야만 한다”며 “혁신은 오늘의 고객 삶을 개선하는 것을 넘어 미래 고객에게 필요한 가치를 만들어내는 일”이라고 강조한 바 있다.