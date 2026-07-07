사계절 타이어 ‘아이온 플렉스 클라이밋’ 2년 연속 ‘아우토 빌트’ 최우수 등급 선정

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 전기차 전용 올웨더 타이어 ‘아이온 플렉스 클라이밋’이 독일 유력 자동차 전문지 ‘아우토 빌트’가 실시한 2026년 ‘전기차 전용 사계절용 타이어 테스트’에서 종합 1위를 차지했다고 7일 밝혔다.

이번 테스트는 글로벌 8개 브랜드의 215/55 R18 규격 사계절용 타이어를 대상으로 진행됐다. 기아 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘EV3’ 차량에 장착해 마른 노면, 젖은 노면, 눈길 등 다양한 주행 환경에서 제동력 및 핸들링을 비롯해 마일리지, 회전저항, 주행 소음 등 주요 항목을 종합적으로 평가했다.

‘아이온 플렉스 클라이밋’은 완성도 높은 성능과 압도적인 내구성을 인정받았다. 특히 평가 대상 가운데 유일하게 전기차 전용으로 개발된 타이어로, 젖은 노면 제동력·핸들링·원선회 성능에서 최고 점수를 획득, 최장 5만4560㎞의 예상 마일리지를 기록했다.

‘아이온 플렉스 클라이밋’은 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’ 제품 중 유럽 겨울용 타이어 필수 인증 마크 ‘3PMSF’를 획득한 올웨더 제품이다.

해당 제품은 지난해 아우토 빌트 주관 전기차 전용 사계절용 타이어 테스트에서도 1위를 차지하며 전기차 전용 타이어 분야의 독보적인 경쟁력을 각인시킨 바 있다.

한편, 한국타이어 ‘아이온’은 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 유럽 시장에서 제품 경쟁력을 인정받고 있다. 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’는 지난 2023년부터 3년 연속 아우토 빌트 최우수 등급을 획득했다.

한국타이어는 최근 막을 내린 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’ 시즌 12의 제12·13라운드 ‘2026 상하이 E-PRIX’에서 포뮬러 E 공식 전기차 레이싱 타이어인 ‘아이온 레이스’를 공급, 전기차 레이싱 타이어 기술력을 입증했다.