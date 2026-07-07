테라울프 “20년간 임대 매출 190억달러 기대”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 인공지능(AI) 인프라 운영업체 테라울프(TeraWulf)는 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)과 20년간 데이터센터를 임대하는 장기 계약을 체결했다고 6일(현지시간) 밝혔다.

테라울프는 이날 성명을 통해 임대 대상 시설이 미국 켄터키주 호스빌(Horse Cave)에 위치한 ‘저스티파이드 데이터(Justified Data)’ 캠퍼스라고 설명했다.

회사에 따르면 캠퍼스 내 초기 데이터센터는 내년 하반기부터 가동을 시작하며, 2028년 초까지 전체 전력 용량을 401메가와트(MW) 규모로 확대할 계획이다.

테라울프는 초기 임대 기간 약 190억달러(약 29조원)의 임대 매출을 올릴 것으로 예상된다고 밝혓다.

앞서 AI 컴퓨팅 연산 자원 부족을 겪는 앤트로픽은 스페이스X가 보유한 테네시주 멤피스의 ‘콜로서스1’ 데이터센터의 그래픽처리장치(GPU) 22만 개 이상 규모 연산 용량을 임대한 바 있다.