‘Customers Day’ 개최…EU 고객사 파트너십 강화 U 신규 TRQ·CBAM 대응 역량 설명 탄소저감강판 등 전략 제품 홍보

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대제철이 최근 개최된 월드 랠리 챔피언십(WRC) 그리스 랠리 기간 중 고객사 간담회 ‘Customers Day’를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서 현대제철은 ▷자동차강판 공급 안정성 ▷EU CBAM, TRQ 대응 역량 ▷탄소저감강판(자사 고로재 대비 20% 이상 탄소배출이 저감된 제품) 및 3세대 자동차강판 등 고부가가치 전략 제품의 우수성을 홍보하고 고객의 사업 경쟁력 제고에도 기여할 것이라는 강한 포부를 내비췄다.

먼저 현대제철은 7월부터 새롭게 적용되는 유럽연합(EU)의 철강 TRQ(Tariff Rate Quota)와 관련한 대응 역량을 중점적으로 설명했다. 아울러 글로벌 통상 규제 리스크 속에서도 고객사들의 주요 물량을 최우선적으로 배정해 공급 안정성을 확고히 보장하겠다는 메시지를 전했다.

올해부터 본격화된 탄소국경조정제도(CBAM)에 대해서도 자사의 탄소정보 관리 체계를 소개해 좋은 반응을 얻었다. 특히, 글로벌 완성차 업계가 요구하는 탄소 배출 정보를 원활하게 제공할 수 있는 대응 체계를 갖춘 점이 고객사들의 깊은 공감대를 이끌어냈다.

이후 현대제철은 세계 최초로 ‘전기로-고로 복합 프로세스’를 통한 탄소저감 강판 양산 체제를 적극 강조하는 한편, 3세대 자동차강판 등 고부가가치 강종의 우수성을 알리며 현지 수요 확대에 대한 의지를 다졌다.

현대제철 관계자는 “이번 행사는 당사의 글로벌 기술 경쟁력과 능동적인 통상 규제 대응 역량을 알리고, 글로벌 고객사와의 파트너십을 강화하는 자리였다”며, “앞으로도 주요 글로벌 시장에서 고객과의 접점을 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 이보룡 현대제철 사장은 최근 당진제철소 안전문화관에서 ‘CEO 타운홀 미팅’을 열고 임직원들과 회사의 미래 전략과 일하는 방식의 변화를 공유하는 등 소통 경영에 적극 나서고 있다.