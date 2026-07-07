27년 1분기까지 7700억 조기 회수 지난 5월 발행한 ABS와 유사 구조

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 준공이 임박한 주택사업장 및 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 활용해 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

이번 ABS는 최고 신용등급인 ‘AAA’를 부여받아 롯데건설의 자체 신용등급(A0)을 적용했을 때보다 낮은 금리로 발행돼 금융 비용을 크게 절감하게 됐다. 조달한 3000억원은 만기 1년과 1년 3개월로 각각 1500억원씩 구성됐으며, 인수단에는 KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권 등 대형 증권사들이 대거 참여해 자금 조달에 힘을 실었다.

이번 자금 조달은 지난 5월 발행한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 2차 발행으로, 시장의 수요가 꾸준히 이어지면서 롯데건설이 자체 개발한 ABS 구조에 대한 시장의 신뢰를 재차 확인했다는 평가를 받고 있다.

롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장뿐만 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생하는 공사대금채권까지 기초자산에 편입해 상품의 구조적 안정성을 한층 강화했다. 여기에 금융기관의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 AAA등급을 확보함으로써 안정적인 자금 조달 체계를 구축했다.

롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 공사비 지출에 따른 자금 회수 구조를 획기적으로 개선할 것으로 기대하고 있다. 일반적으로 건설공사 현장에서는 공사비 지출 후 자금 회수까지 평균 2~6개월이 소요되지만, 이번 ABS 발행으로 공사비 지출과 동시에 자금을 조기에 현금화할 수 있게 됐다. 롯데건설은 이에 따라 금융 비용 절감은 물론, 더욱 안정적인 현금흐름을 확보해 오는 2027년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비를 조기에 회수하는 효과를 볼 수 있을 것으로 전망하고 있다.

이런 가운데 롯데건설은 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 약 12배 증가한 504억원을 기록하는 등 완연한 실적 회복세를 보이고 있다. 시장에서 우려하던 PF 우발채무 역시 광주 쌍령공원, 홈플러스 부천 상동점 및 동대문점 등의 본프로젝트파이낸싱(PF) 전환을 통해 지난 6월 말 기준 2조4000억원대까지 줄였으며, 연말까지 2조2000억원대로 추가 감축하여 안정적으로 관리해 나갈 예정이다.

롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS의 2차 발행 성공은 롯데건설에 대한 시장의 높은 신뢰를 재확인한 결과”라며 “앞으로도 철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 재무 구조를 견고하게 다지고 시장의 신뢰에 부합하는 기업 가치를 증명해 나가겠다”고 강조했다.

한편 롯데건설은 연초부터 신용평가사 및 금융권과 ABS 발행을 준비해왔다. 4월 초부터 주요 금융기관 및 기관투자자를 대상으로 IR 행사를 진행해 경영실적과 ABS 발행 관련 내용을 공유했고, 5월에 한 차례 준공 예정 사업장의 공사대금채권을 활용해 3000억원 규모의 최고 신용등급(AAA) 자산유동화증권(ABS) 발행한 바 있다.