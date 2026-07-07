ESI 공·사보험 및 옵텀 공보험 등재 완료…美 전체 보험 시장 35% 커버리지 확보 5월 베그젤마 美 점유율 10.6%…기존 오픈 마켓 성장세에 환급 동력 추가 스테키마·유플라이마도 순항…하반기 고수익 옴리클로 등 후속 제품 출시 예정

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온의 전이성 직결장암 및 유방암 치료 바이오시밀러 ‘베그젤마(성분명 베바시주맙)’가 미국 대형 처방약급여관리업체(PBM) 두 곳의 처방집에 등재되며 환급 기반 마련에 성공했다. 미국 오픈마켓 위주의 영업만으로 이미 10%가 넘는 점유율을 기록 중인 상황에서 거둔 성과로, 향후 현지 점유율 확장에 더욱 속도가 붙을 전망이다.

셀트리온은 베그젤마가 미국 3대 PBM 중 하나인 ‘익스프레스 스크립츠(ESI)’의 공·사보험 처방집과 또 다른 대형 PBM인 ‘옵텀(Optum)’의 공보험 처방집에 선호의약품(preferred drug)으로 등재됐다고 7일 밝혔다.

ESI 공보험과 옵텀은 이달 1일부터 이미 환급 적용이 시작됐으며, ESI 사보험은 내년 1월부터 환급 적용이 이뤄질 예정이다.

미국 제약 시장에서 3대 PBM은 전체 보험 시장의 약 80% 규모를 차지할 만큼 영향력이 막강하다. 이번 등재를 통해 베그젤마는 미국 보험 시장에서 약 35% 이상의 환급 커버리지를 확보하게 됐다.

의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 베그젤마는 지난 5월 기준 미국에서 약 10.6%의 점유율을 기록하며 출시 이후 처음으로 두 자릿수 점유율을 돌파했다. 이는 셀트리온 미국 법인이 현지 베바시주맙 ‘오픈 마켓(의료 기관과 제약사를 직접 연결하는 시장)’을 집중 공략해 얻은 성과다. 베그젤마는 이번 처방집 등재로 기존 오픈 마켓에서의 성장세에 신규 보험사 환급 영역이라는 추가 동력을 확보하게 됐다.

베그젤마뿐 아니라 ‘스테키마(성분명 우스테키누맙)’와 ‘유플라이마(성분명 아달리무맙)’ 등 셀트리온의 다른 주요 제품들도 미국 시장에서 순항하고 있다. 두 제품은 지난 5월 미국에서 각각 13.3%, 8.1%의 점유율을 기록했다. 특히 스테키마는 총 7개의 바이오시밀러 제품이 출시된 치열한 경쟁 속에서 우스테키누맙 바이오시밀러 중 처방량 2위를 기록하며 현지 직판 경쟁력을 입증했다.

셀트리온은 하반기 고수익 후속 제품 출시를 통해 미국 실적 성장세를 이어갈 계획이다. 하반기 중 자가면역질환 치료제 ‘앱토즈마(성분명 토실리주맙)’ 피하주사(SC) 제형과 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’가 미국 시장에 신규 출시된다. 특히 옴리클로는 오말리주맙 퍼스트무버 바이오시밀러로 미국 출시가 예상돼 시장 선점 효과가 기대된다.

셀트리온 관계자는 “베그젤마가 미국 대형 PBM 처방집에 선호의약품으로 등재돼 환급 기반을 확보함에 따라 처방세가 한층 가팔라질 것”이라며 “다른 대형 PBM들과의 등재 협상도 지속해 성과를 이어가고 미국 내 시장 영향력을 확대하겠다”고 말했다.