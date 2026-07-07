만 34세 이하 미취업자 대상 6개월간 840시간 실무교육

[헤럴드경제=박혜림 기자] KT가 인공지능(AI)과 클라우드 분야의 청년 실무 인재를 양성하는 ‘KT 에이블스쿨’ 10기 교육생을 다음 달 10일까지 모집한다.

KT는 고용노동부와 함께 운영하는 디지털 인재 교육 프로그램 에이블스쿨의 신규 교육생 모집을 시작했다고 7일 밝혔다.

지원 대상은 만 34세 이하 미취업자 가운데 4년제 대학 과정을 6학기 이상 이수한 사람이다. 10기 교육생은 오는 9월 말 입교해 6개월 동안 총 840시간의 이론·실습 교육과 프로젝트 과정을 이수한다.

교육 과정은 ‘AI 개발자’와 ‘DX 컨설턴트’ 등 2개 트랙으로 운영된다. AI 개발자 과정에서는 AI와 클라우드 기술을 활용해 기업에 필요한 서비스를 기획하고 개발하는 역량을 교육한다. DX 컨설턴트 과정은 기업의 디지털 전환 전략을 수립하고 산업 현장의 문제를 해결할 수 있는 인재를 육성하는 데 초점을 맞췄다.

교육생들은 기업 현장에서 발생할 수 있는 과제를 직접 발굴하고 서비스 기획부터 개발, 구현까지 전 과정을 수행한다. 단순 이론 교육보다 프로젝트 기반 학습을 강화해 실무 경험을 쌓도록 한 것이 특징이다.

KT 현업 전문가들도 프로젝트 코칭과 멘토링에 참여한다. 교육생들이 실제 기업에서 활용되는 업무 방식과 문제 해결 과정을 익힐 수 있도록 지원할 예정이다.

교육은 온라인 실습 플랫폼 ‘에이블 에듀’를 통해 진행된다. 교육생들은 거주 지역과 관계없이 동일한 환경에서 실습과 협업 프로젝트에 참여할 수 있다.

수료생에게는 취업 상담과 채용 연계 프로그램도 제공한다. 2021년 출범한 에이블스쿨은 현재까지 약 3500명의 수료생을 배출했다. 수료생들은 500여개 기업에 취업해 AI 개발과 데이터 분석을 비롯해 영업, 마케팅, 기획 등 여러 분야에서 디지털 전환 업무를 수행하고 있다.

에이블스쿨 교육생들은 고용노동부가 주관하는 ‘K-디지털 트레이닝 해커톤’에서 2회 대회부터 5회 대회까지 4회 연속 대상을 받았다.

이선주 KT 인재실장 전무는 “AX 전환이 산업 전반으로 확산되면서 기술 역량과 실무 경험을 동시에 갖춘 인재에 대한 수요가 커지고 있다”며 “KT 에이블스쿨이 축적해 온 교육 노하우를 바탕으로 청년들이 산업 현장에서 경쟁력을 갖춘 AX 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 KT는 청년들의 원활한 직무 경험 및 사회 진출 지원에 앞장 서고 있다. 최근에는 국가 기간 통신사업자이자 AI 선도 기업으로서 축적해 온 ICT 및 AX 분야 전문성과 현장 경험을 청년들에게 전수하는 실무형 교육 프로그램, ‘KT K-뉴딜 아카데미’를 새롭게 시작해 1기 교육생 모집에 나섰다.