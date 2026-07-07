디자인 씽킹 교육 프로그램 ‘아웃사이트D.T’ 성료 실리콘밸리 빅테크 실무자 등 네트워킹 진행 새로운 업무 방식 확산…프로그램 정례화 검토

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 미국 실리콘밸리식 DNA를 사내에 심는다. 美 스탠퍼드대학교 교육 프로그램을 통해 새로운 업무 방식을 체득하면서다.

LG유플러스는 지난 5월부터 임직원 대상 디자인 씽킹 교육 프로그램 ‘아웃사이트 D.T(OutSight D.T)’를 진행했다고 7일 밝혔다.

아웃사이트 D.T.는 임직원들이 실리콘밸리를 방문해 스탠퍼드대학교 디자인 씽킹 부트 캠프와 현장 연수에 참여하는 프로그램이다. 지난 5월 1기 참가자 21명이 실리콘밸리를 찾았다. 6월 말에는 2기 참가자 12명이 실리콘밸리식 일하는 방식을 경험했다.

스탠퍼드대학교 d.School을 중심으로 발전한 디자인 씽킹은 고객에 대한 이해와 공감으로부터 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 방식이다. 글로벌 기업들의 상품 및 서비스 개발 과정에 폭넓게 활용 중이다.

스탠퍼드대학교 d.School에서는 다양한 전공의 학생과 전문가들이 함께 모여 실제 문제를 풀어가는 방식으로 교육이 진행된다. 강의 중심 수업을 벗어나 현장 관찰과 인터뷰, 아이디어 구현과 검증을 반복하는 실습 중심 교육으로 이뤄진다.

LG유플러스는 상품과 서비스 기획 과정에서 고객을 더 깊이 이해하고, 아이디어를 빠르게 시험해 보는 업무 방식을 사내에 정착시키기 위해 디자인 씽킹 교육 프로그램에 참여했다.

특히 단순한 교육 프로그램 참여를 넘어 참가자들이 고객의 관점에서 일을 바라보고, 기존에 시도하지 않았던 새로운 방식을 스스로 고민한다는 점에서 의미가 크다는 게 LG유플러스 설명이다. 글로벌 빅테크 구성원들이 일에 접근하고 문제를 해결하는 방식도 직접 접할 수 있다.

프로그램에 참여한 구성원들은 “글로벌 빅테크들은 어떤 기능을 만들기보다 ‘고객이 불편한 지점’을 찾는데 시간을 더 쓴다” “아이디어의 질이 투입된 시간에 비례하지 않았다. 중요한 것은 속도감 있는 실행이었다” 등 후기를 전했다.

아울러 LG유플러스는 디자인 씽킹 교육의 효과를 조직 전반으로 확산하기 위한 활동도 이어가고 있다.

지난 6월 LG유플러스 용산 사옥에서 열린 1기 성과공유회에서는 교육 프로그램 참가자들이 수행한 과제와 현업 적용 계획을 발표하고, 새로운 문제 해결 방식과 협업 사례 등을 사내 구성원들과 공유했다.

LG유플러스는 직원들의 고객 이해 및 문제 해결 역량 강화를 위해 아웃사이트D.T 프로그램 정례화, 스탠퍼드대학교와 전략적 협력 확대 등도 검토하고 있다.

양효석 LG유플러스 CHO는 “아웃사이트 D.T.는 고객을 깊이 이해하고 문제를 새롭게 정의하는 사고방식을 현업에 적용하기 위해 마련한 혁신 프로그램”이라며 “참가자들이 스탠퍼드와 실리콘밸리에서 얻은 경험을 실제 업무에 적용해 고객가치를 높일 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.