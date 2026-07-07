‘포켓몬 런 온라인 챌린지’ 응모자 11만명 대상 전국 520개 T월드 매장·성수 T팩토리서 수령 매장 캐릭터 단장…T팩토리 포켓몬 공간 마련

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 포켓몬코리아가 진행한 ‘포켓몬 런 온라인 챌린지’에 참가한 11만명을 대상으로 ‘잉어킹 프로모 카드’를 배부한다.

7일 SK텔레콤은 이날부터 전국 520개 T월드 매장과 T팩토리에서 포켓몬 30주년 기념 ‘잉어킹 프로모 카드’를 제공한다고 밝혔다. 지난 6월 열린 ‘포켓몬 런 온라인 챌린지’에 참가해 1km 러닝 미션을 완수한 11만명 전원이 지급 대상이다. SK텔레콤은 방문객이 혼선 없이 카드를 받을 수 있도록 온라인 예약제를 실시한단 방침이다.

SK텔레콤에 따르면 이번 챌린지는 전국의 포켓몬 팬이 포켓몬 30주년을 함께 축하할 수 있도록 온라인으로 진행됐다. 약 11만명이라는 참가자를 끌어 모았으며, 챌린지가 진행된 달리기 앱 ‘런데이’에도 참가자 10만명이 몰렸다. 사회관계망서비스(SNS)에 전국 각지의 러닝 인증글이 올라오며 인기를 증명했다고 이 회사는 설명했다.

SK텔레콤은 전국에 마련한 T월드 매장을 활용해 리워드인 잉어킹 프로모 카드를 배부한다고 설명했다. 리워드 수령 대상자는 사전에 문자로 안내받은 링크를 통해 지정된 T월드 매장(520개점) 또는 서울시 성수동에 있는 T팩토리 중 가까운 곳을 수령지로 지정하고 방문 날짜를 예약하면 된다.

아울러 SK텔레콤은 대규모 인원이 T월드 매장으로 몰리는 것을 분산하고자 이날부터 내달 31일까지 약 두 달에 걸쳐 예약 신청을 받는다. 리워드는 신청자 본인만 받을 수 있으며, 신분증을 반드시 지참해야 한다.

더불어 SK텔레콤은 리워드 배부처인 520개 T월드 매장과 T팩토리를 포켓몬 콘셉트로 단장했다. 방문객이 잉어킹 프로모 카드를 받는 순간을 추억으로 간직하도록 돕겠단 취지다. 잉어킹과 갸라도스 캐릭터로 매장의 외관을 꾸며 이색 인증샷 배경을 제공하고, 포켓몬 키링· 우양산·손선풍기 등 포켓몬 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다.

이와 함께 T팩토리에서는 ‘포켓몬 미니 포레스트’ 공간을 내달 31일까지 선보인다. 피카츄를 비롯한 대표 캐릭터 조형물 등 포켓몬 세계관을 즐길 수 있는 곳으로, 리워드 신청자가 아닌 사람도 방문 가능하다. 또 SK텔레콤 고객이라면 짐 보관 서비스를 무료로 이용할 수 있다. T팩토리 라운지에서 동반 1인까지 제공되는 무료 음료 1잔 혜택도 받을 수 있다.

구현철 SK텔레콤 세일즈&마케팅본부장은 “리워드 수령자가 편리하게 프로모 카드를 받는 것은 물론, T월드 매장 곳곳에서 포켓몬을 만나는 즐거움까지 준비했다”며 “앞으로도 고객에게 색다른 재미를 선사하는 프로모션을 진행해 T월드를 방문하고 싶은 공간으로 만들겠다”고 말했다.