[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북도는 오는 9월 정식 개장을 앞둔 렛츠런파크 영천(영천경마공원)이 오는 18일과 25일 두 차례에 걸쳐 실전형 모의 경주를 시행한다고 7일 밝혔다.

모의경주는 실제 경주일과 동일한 환경에서 경주마 수송, 마방 운영, 출전 관리, 경주 시행, 관람객 안전 및 시설 운영 전반을 종합적으로 점검하는 개장 전 최종 검증 절차다.

지난 2009년 12월 유치 이후 16년간의 준비와 대규모 투자를 거친 렛츠런파크 영천은 경북권 최초의 경마공원으로 과천, 제주, 부산경남에 이어 국내 네 번째 경마공원이다.

영천시 금호읍 일원에 조성된 렛츠런파크 영천은 3000석 규모의 관람대, 자연 친화형 수변공원, 국제 수준의 경주로 시설을 갖추고 있다.

이번 모의경주는 개장 초기 안정적인 운영 체계를 구축하기 위한 중요한 과정으로, 실제 경주와 동일한 방식의 순회경마로 진행된다.

부산경남에서 훈련 중인 경주마들이 경마 당일 영천으로 이동해 경주를 치르는 방식으로 시행된다.

경주마 복지와 안전 확보를 위해 국제경마연맹(IFHA)의 말 수송 복지 가이드라인을 반영한 무진동 기능을 갖춘 전용 수송차량을 투입한다.

경북도는 이번 모의경주는 오랜 준비 끝에 개장을 앞둔 영천경마공원의 운영 역량과 안전성을 최종 점검하는 과정으로, 수송부터 경주 시행까지 모든 분야를 세밀하게 점검해 K-경마 서비스를 선보인다.

이철우 경북지사는 “렛츠런파크 영천은 9월 성공적인 개장을 발판으로 한국마사회 본사 영천 이전이 성사된다면 경북은 세계적인 말산업 중심지로 도약하고 대한민국 말산업을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김할 것“이라고 말했다.