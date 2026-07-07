공급망‧그린경제‧항공MRO‧무역원활화‧총칙 등 협상

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 2006년 발효된 한-싱가포르 자유무역협정(FTA)을 글로벌 통상환경 변화에 맞춰 개선하기 위한 2차 공식 협상이 7∼8일 서울에서 열린다고 밝혔다.

산업부에 따르면 이번 협상에는 박근오 산업부 통상협정정책관, 탄 루이 하이 싱가포르 통상산업부 동북아과장을 각각 수석대표로 하는 양국 대표단 30여명이 참여한다.

싱가포르는 한국의 아세안 첫 FTA 체결국으로 양국 간 FTA는 2006년 발효돼 올해로 20주년을 맞았다. 양국은 지난 3월 이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문을 계기로 FTA 개선 협상을 개시하기로 합의한 바 있다.

서명식 이후 양국은 지난 4월 싱가포르에서 FTA 개선을 위한 협상 세칙에 서명하며 개선 협상을 공식 개시했다. 공급망, 그린경제, 항공 유지·보수·운영(MRO), 무역원활화 4개 분과에 대한 1차 협상이 진행됐다.

정부는 2차 개선 협상에서 공급망, 그린경제, 항공 유지·보수·운영(MRO) 등 5개 분야별 협상을 통해 신통상 분야에서의 협력을 증진하고 양국 간 항공 MRO 협력을 강화해 나갈 예정이다.

박근오 산업부 통상협정정책관은 “싱가포르는 아세안에서 한국의 2위 투자‧교역국으로 이번 개선 협상을 통한 통상규범 현대화 등으로 우리 기업의 싱가포르 시장 진출에 도움이 되는 협상 결과를 도출하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.