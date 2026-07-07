[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “지역사회 모두가 반도체 산업 성공을 위해 힘을 모아야 할 때입니다” 광주경영자총협회는 6일 청와대가 광주군공항 부지에 호남권 반도체 클러스터를 조성키로 한 데 대해 환영 입장을 냈다.

광주경총은 “반도체 산업은 특정 지자체나 기관만의 과제가 아니라, 서남권 전체의 발전과 우리 미래 세대의 성장이 걸린 중차대한 일”이라며 “대승적인 차원에서 시민 모두가 신뢰를 바탕으로 따뜻한 격려와 전폭적인 지원을 보내야 한다”며 밝혔다.

이어 “첨단 반도체 팹(Fab) 건설과 대규모 군·민간공항의 이전 사업은 오랜 시간이 소요되는 장기적인 프로젝트”라며 “만약 행정적 절차나 부지확보 과정에서 불필요하게 시간을 허비한다면 우리는 세계 반도체 시장의 황금기를 놓치고 지역 도약의 소중한 기회를 상실할 수도 있다”고 강조했다.

또 “군·민간공항의 원활한 이전을 위해 관련 규제를 과감히 완화하고, 예비타당성 조사 면제 등 신속한 행정 절차를 통해 사업 개발 기간을 획기적으로 단축해야 한다”면서 전력, 용수 등 필수 인프라 조성 및 세제 혜택 등 전방위적인 기업 지원책도 마련해달라고 요구했다.