65세 이상 어르신 대상, 통합돌봄 대상자 우선 지원...주소지 동주민센터에서 신청 지원한도액 기존 25만 원에서 30만 원으로 상향, 지원품목 13종에서 16종으로 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 거동이 불편한 어르신의 낙상사고를 예방하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 ‘2026년 어르신 안심 주거환경 개선사업’을 본격 추진, 이달 31일까지 지원 대상자를 모집한다.

이번 사업은 초고령화 사회를 맞아 지역 어르신들이 살던 곳에서 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 2023년부터 추진되고 있다. 구는 더 많은 어르신의 안전을 확보하기 위해 해마다 지원 규모를 확대해 지난해까지 1,680여 명의 어르신에게 맞춤형 안전물품 4,789개를 지원했다.

올해는 지원 한도액과 품목을 확대, 지난 3월부터 시행 중인 통합 돌봄 서비스와 연계해 지역 어르신의 생활안전 지원을 더욱 강화할 계획이다.

먼저 가구당 지원 한도액을 기존 25만 원에서 30만 원으로 상향하고, 고위험군이거나 주거환경 개선의 긴급성이 인정되는 경우에는 최대 40만 원까지 지원한다.

지원 품목도 13종에서 16종으로 확대해 선택의 폭을 넓혔다. 고정형·침대용·변기용 안전손잡이와 욕실 논슬립 바닥시트, 목욕의자, LED 센서등, 단차받침대, 지팡이 등 기존 품목에 더해 정보형 화재감지기, 스프레이 소화기, 실외 안전손잡이 등 3종을 새롭게 추가해 낙상뿐 아니라 화재 사고까지 함께 대비할 수 있도록 한다.

지원 대상은 양천구에 거주하는 거동이 불편한 65세 이상 어르신 500가구다. 구는 신청자가 지원 규모를 초과할 경우 통합돌봄 대상자를 우선 지원하고 기초생활수급자 및 차상위계층, 고연령자, 주거환경 및 건강상태 등을 종합적으로 고려해 지원 대상자를 선정할 계획이다.

선정된 가구는 전문업체가 직접 가정을 방문해 어르신과 일대일 상담을 시행하고, 안전 취약 부분과 개인별 수요를 반영한 맞춤형 물품을 지원·설치한다. 또 물품 설치 시 안전지도사가 낙상사고 예방 안전수칙과 행동요령 등을 안내하며 어르신 스스로 안전사고를 예방할 수 있도록 돕는다.

신청은 주소지 동주민센터에서 가능하며, 내방이 어려운 어르신을 위해 동주민센터 방문간호사, 복지기관 종사자 등을 통해 대상자 발굴부터 상담·지원까지 원스톱 서비스를 제공할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “낙상사고는 어르신의 건강과 일상에 큰 영향을 미치는 만큼 더욱 촘촘한 지원을 통해 사고를 예방하고자 올해 지원 규모를 확대했다”며 “앞으로도 거동이 불편하신 어르신들이 살던 곳에서 안전하고 쾌적하게 노후를 보내실 수 있도록 주거 환경을 꼼꼼히 살피고 지역사회 중심의 통합 돌봄 체계를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.