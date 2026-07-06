발생 깊이 9㎞…경북 최대진도 3, 충북 최대진도 2 올해 한반도 인근서 발생한 규모 2.0 이상 지진 중 하나

[헤럴드경제=최은지 기자] 6일 오후 8시 57분 24초 경북 김천시 북동쪽 13㎞ 지역에서 규모 2.1의 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 이번 지진의 진앙은 북위 36.23도, 동경 128.20도이며 지진 발생 깊이는 9㎞다.

지진으로 인해 흔들림의 정도를 나타내는 계기진도는 경북 지역에서 최대 3(Ⅲ)으로 기록됐다. 진도 3은 실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저하게 느끼며, 정지하고 있는 차가 약간 흔들리는 수준이다. 인근 충북 지역에서도 최대진도 2(Ⅱ)가 관측됐다. 진도 2는 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만이 느끼는 정도다.

기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하기 바란다”며 큰 피해는 없을 것으로 예상되나 재난안전 가이드에 따른 행동요령 숙지를 당부했다.