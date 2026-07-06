입주민 대상 진료비 감면혜택 운영

[헤럴드경제=서정은 기자] 국내 대표 시니어 레지던스인 ‘백운호수 푸르지오 숲속의 아침 스위트(노인복지주택)’가 입주민들을 대상으로 한 의료서비스를 강화하고 있다.

6일 관련업계에 따르면 엠디엠플러스(MDM플러스)와 한림대학교성심병원은 이날 업무협약(MOU)을 체결했다. 입주민들의 건강한 생활과 안정적인 의료연계 서비스를 제공한다는 취지에서 이번 협약이 마련됐다. 협약식에는 김형수 한림대학교성심병원장과 구명완 엠디엠플러스 대표이사가 참석했다.

한림대학교성심병원은 단지 입주민들을 대상으로 건강검진과 진료 전반에 걸친 진료비 감면 혜택 제도를 운영할 예정이다.

단지는 경기 의왕시 학의동 일원에 조성된 곳으로 지하 6층~지상 16층, 2개단지·총 1378가구(시니어주택 536가구·오피스텔 842실) 규모다. 백운호수와 모락산을 품은 전원형 입지와 도심형 생활 인프라를 동시에 갖춰 리조트같다는 평가를 받기도 한다.

가장 큰 특징은 국내 첫 세대 공존형 시니어 레지던스라는 점이다. 자녀 세대는 오피스텔에, 부모 세대는 시니어주택 ‘스위트’에 함께 거주하며 한 단지 안에서 3세대가 어우러져 살 수 있도록 설계됐다.

만 60세 이상만 입주할 수 있는 스위트는 61·84㎡ 두 가지 타입, 총 536가구로 구성됐다. 61㎡ 기준 보증금은 5억7000만~7억5000만원, 월 비용은 1인 190만원·2인 260만원 수준이다. 시행부터 운영까지 엠디엠그룹이 직접 담당하고, 실제 서비스는 엠디엠그룹이 출범한 운영법인 엠포레가 맡는다.

전담 영양사가 관리하는 건강식 식사 서비스를 비롯해 하우스키핑, 런드리, 컨시어지 서비스가 상시 제공되고, 단지 내 메디컬센터와 24시간 상주 간호사를 통해 입주민들은 응급 상황에서도 신속한 대응을 받을 수 있다.

특히 약 1만1000㎡(3500평) 규모로 조성된 토탈 라이프케어 커뮤니티 ‘클럽 포시즌’은 월드컵경기장 두 개에 버금가는 크기에 5성급 호텔 수준의 인테리어를 갖췄다. 아침 7시부터 저녁 8시까지 50여 개 프로그램이 365일 운영된다.

25m 3레인 실내 수영장, 골프연습장, 피트니스, 탁구, 당구장은 물론 프라이빗 시네마룸과 음악실 등 다양한 프로그램실도 마련돼 있으며, 입주민이 자발적으로 꾸린 동호회도 50여 개에 달할 만큼 활발한 커뮤니티 문화가 형성돼 있다.

교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 서초까지 10분대, 강남까지 20분대 진입이 가능한 입지로, 자녀 세대와의 왕래는 물론 병원 방문 등 도심 접근성 면에서도 이미 충분한 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

엠디엠플러스 관계자는 “백운호수 푸르지오 숲속의 아침 스위트는 세대 공존, 자연, 의료, 교통이라는 시니어 주거의 핵심 조건을 모두 갖춘 단지”라며 “이번 병원 협약을 계기로 입주민들이 보다 건강하고 여유로운 노후를 보낼 수 있도록 지속적으로 실질적인 생활 편익을 높이는 제휴 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

여기에 이번 한림대성심병원 협약을 통해 건강검진·진료 서비스까지 더해지면서 ‘자연 속에서, 더 건강하게 나이 든다’는 입주 가치를 완성했다는 평가다.

운영법인 엠포레 관계자는 “프리미엄 라이프케어 서비스를 지속 확대해, 단순한 주거공간을 넘어 건강하고 품격 있는 시니어 라이프를 구현하는 데 중점을 두겠다”고 밝혔다.

한편 MDM플러스는 경기도 화성시 동탄에 국내 최초 헬스케어 리츠 적용 실버타운 개발을 추진하는 등 시니어 시장에서 영역을 확장하고 있다.