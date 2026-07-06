BNK경영연구원 ‘이란전쟁 여파’ 분석 2분기 이후 부정적 영향 가시화 “전국 성장궤도와 격차 축소 노력 중요”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 이란전쟁의 여파로 동남권 경제가 전국보다 큰 충격을 받은 것으로 나타났다. 특히 전국 경제가 연평균 2% 성장한다고 가정할 경우 동남권이 성장궤도에 복귀하려면 향후 5년간 연평균 6.7%, 10년간 4.3%의 성장이 필요하다는 분석도 나왔다.

BNK금융그룹 산하 BNK경영연구원은 6일 이 같은 내용을 골자로 한 ‘이란전쟁 여파와 동남권 경제 영향’ 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 지난 5월 제조업 생산은 석유화학·정제와 고무·플라스틱 등 석유 기반 산업 부진의 영향으로 전년 동월 대비 2.1% 감소했다. 같은 기간 수출물량은 22.0% 줄었다. 이는 64개월 만에 가장 큰 감소폭이다.

동남권 경제는 올해 2분기 이후 이란전쟁의 영향이 본격화되면서 산업생산과 수출, 고용 등 주요 실물지표가 빠르게 악화됐다는 진단이다. 심지어 고용시장도 둔화했다. 도소매업과 숙박·음식점업, 건설업 등을 중심으로 취업 증가세가 약화되면서 취업자 수는 전년 동월 대비 6000명 증가하는 데 그쳤다.

특히 이번 전쟁이 전국과 동남권의 성장격차를 더욱 확대할 가능성도 제기됐다. 연구원은 전국 경제가 연평균 2% 성장한다고 가정할 경우 동남권이 전국 평균 성장궤도에 복귀하려면 5년 내 연평균 6.7%, 10년 내에는 연평균 4.3%의 성장률이 필요할 것으로 추산했다.

연구원은 동남권이 전국보다 전쟁 충격을 크게 받은 이유로 ‘R.I.S.K 경제구조’를 꼽았다. 이는 ▷정유·석유화학 산업 집적(Refining & Petrochemical Concentration) ▷중동산 원유 수입 의존(Import Dependence on Middle Eastern Oil) ▷해운·항만 산업 발달(Shipping & Port Logistics Exposure) ▷핵심 수출산업 집적(Key Export-Oriented Industry Cluster) 등 중동 리스크에 취약한 산업구조를 의미한다.

하반기 전망도 밝지 않다. 전쟁 과정에서 훼손된 글로벌 공급망이 단기간에 회복되기 어려운 데다 종전 이후에도 협상 불확실성이 이어질 가능성이 높기 때문이다. 여기에 고금리·고물가·고환율의 ‘3고’ 현상까지 겹치면서 지역경제의 부담이 지속될 것으로 연구원은 전망했다.

전쟁 여파는 물가에도 반영됐다. 국내 소비자물가 상승률은 지난 6월 3.2%를 기록하며 2023년 12월 이후 30개월 만에 최고치를 나타냈다. 원유 공급 차질이 생산비와 물류비, 공공요금 상승을 자극한 결과다. 올해 1월 2.0% 수준이던 물가 상승률은 5개월 만에 3.2%까지 치솟았다.

피해 기업과 취약계층에 대한 지방자치단체와 금융권의 신속한 지원이 필요하다는 진단도 나왔다. 구조적으로 경쟁력이 약한 기업에는 사업전환 컨설팅과 세제 지원 등을 통해 시장 충격을 최소화하는 연착륙 방안을 검토해야 한다고 제언했다.

중장기적으로는 산업 경쟁력 강화와 경제 체질 개선이 필요하다는 진단도 내놨다. 주력산업 고도화와 지식서비스업 육성, 친환경·인공지능(AI) 기반 첨단산업 확대를 통해 산업구조를 고도화하고, 인재 양성과 사회안전망 강화도 병행해야 한다고 강조했다.

백충기 BNK경영연구원 선임연구위원은 “동남권 경제는 대외 충격이 발생할 때마다 전국보다 충격은 더 크게 받고 회복은 더디게 나타나는 모습이 반복돼 왔다”며 “위기에 강한 산업 기반과 회복력이 높은 경제구조를 만들기 위한 보다 과감한 혁신이 필요한 시점”이라고 말했다.