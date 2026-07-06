민선 9기 마포구 비전 기자설명회 개최 “효도밥상, 오히려 더 발전 시킬 것”

[헤럴드경제=박병국 기자]유동균 서울 마포구청장이 6일 “재개발, 재건축은 제가 가장 먼저 챙기겠다”고 말했다. 전임 청장 시절에 만든 ‘효도밥상’은 “더 발전 시키겠다”고 강조했다.

유 구청장은 이날 마포구청 시청각실에서 열린 ‘민선 9기 마포구 비전 기자설명회’에서 향후 4년의사진을 제시하며 이같이 말했다.

그는 “현재 마포에는 61군데의 정비 사업이 진행되고 있지만 국민들이 체감할 만큼의 속도가 나지 못하고 있는 것도 사실”이라며 “정비 사업 대상지에 분야별 전문가를 배치해 현장에 현장에 막힌 지점을 하나하나 풀고 정비 사업의 속도를 높이겠다”고 말했다. 또 “정비 사업 대상지에 분야별 전문가를 배치해 현장에 현장에 막힌 지점을 하나하나 풀고 정비 사업의 속도를 높이겠다”고 말했다. 그러면서 “사업 추진 과정에서 국민들이 어디에서 어려움을 겪고 있는지 끝까지 살피고 사업의 시작부터 완료까지 밀착 지원하겠다”고 말했다. 유 구청장은 취임 철날인 1일, 1호 결재로 ‘재개발·재건축 신속 추진 전담반(TF) 구성 계획’을 처리한 바 있다.

유 구청장은 “지난 선거 기간 많은 어르신께서 효도 밥상이 없어지는 것 아니냐고 걱정들을 하셨다”며 “저는 오히려 더 발전시켜야 한다고 생각했다”고 말했다. 그러면서 “그래서 민선 9기에는 어르신 밥상의 예산 구조를 좀 더 안정적으로 개편해 확실히 정착시켜 나갈 계획이다. 이를 통해 더 오래 더 많은 어르신이 함께하실 수 있도록 하겠다”고 약속했다. 그는 “복지는 특정 세대만을 위한 것이 아니다”며 “태어나는 순간부터 아이를 키우는 과정, 그리고 건강한 노후까지 함께하는 생애 주기형 복지를 만들어 나가겠다”고 말했다.

유 구청장은 또 사람이 많이 찾는 도시를 넘어 오래 머무는 도시로 만들겠다고 약속했다. 이를 위해 공덕, 홍대, 합정, 망원, 한강을 잇는 문화벨트를 조성하고, 지역별 특색을 살린 관광자원을 연계해 마포 전역이 하나의 관광 무대로 기능할 수 있도록 한다는 구상이다. 그는 “관광객이 더 오래 머물 수 있도록 체류형 관광 기반도 함께 갖춰 나가겠다”며 “위축된 관광 숙박업을 우선하여 살리고 용강동, 주물럭 거리 같은 먹거리 특화상권은 더욱 키우겠다”고 말했다. 또 “사또행차 같은 체험형 관광 콘텐츠를 개발하고, 인디밴드와 버스킹 등을 활성화해 홍대 거리를 비롯한 마포 곳곳에 마포만의 자유로움과 창의성을 되살려놓겠다”고 말했다.

유 구청장은 교육·청년 분야에서는 마포를 ‘아이부터 청년, 그리고 자녀의 자녀까지 계속 살고 싶은 동네’로 만들겠다고 말했다. 그는 “어느 날, 한 주민께서 ‘경의선 숲길 공덕역 쪽에 어린이 놀이터를 만들어주세요’라는 민원 문자를 제게 보내신 적이 있다”며 “저는 그 제안을 민선9기 공약에 담았다”고 말했다. 그러면서 “마포에서 학교를 나온 아이들이라면, 누구나생존수영과 조정, 1인 1악기, 1인 1운동을다루고, 할 수 있는 능력도 길러주고 싶다”며 “이러한 교육환경이 정착될 수 있도록 교육경비보조금 지원 방향을 개편하겠다”고 말했다.