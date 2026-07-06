[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 배재고 사태와 관련해 “5·18이 성역이 됐다”고 언급한 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에 대해 사퇴를 권고했다고 6일 밝혔다.

청와대는 이날 기자들에 공지를 통해 “청와대는 책임과 권한이 큰 대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 (이 위원장이) 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 함을 강조하고 경고 조치를 시행했다”면서 이같이 밝혔다.

이어 “이후 사안이 매우 엄중한 까닭에 이병태 부위원장의 사퇴를 권고했다”면서 “이에 현재 이병태 부위원장이 스스로 거취를 판단하는 중”이라고 했다.

아울러 “이재명 정부는 보수와 진보를 넘어 외연을 확장하는 포용의 노력을 지속해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

앞서 이 부위원장은 지난 3일 페이스북에 “역사의 성역화로 어린 학생들의 장난에 가까운 일탈도 수용이 안 되고 어른들의 정치가 됐다”며 “이 모습은 대한민국보다 김일성 사진이 나온 신문이 비에 젖는 것을 보고 울부짖는 북한의 모습”이라고 했다.