6일 신설동 주민센터서 첫 일정…구정 방향 공유하고 주민 의견 청취 7월 16일까지 15개 동 순회, 동별 주요 현안과 건의사항 수렴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최동민 서울 동대문구청장은 6일 신설동 주민센터에서 민선 9기 첫 ‘동민과의 대화’를 열고 주민과의 현장 소통을 시작했다.

‘동민과의 대화’는 민선9기 구정 운영 방향을 주민에게 설명, 동별 주요 현안과 생활 불편 사항, 지역 발전을 위한 건의사항을 직접 듣기 위해 마련됐다.

첫 일정이 열린 신설동 주민센터에는 지역 주민과 직능단체 관계자, 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석했다. 최 구청장은 주민들에게 민선9기 구정 방향을 설명하고, 신설동의 주요 현안과 주민들이 생활 속에서 느끼는 불편 사항을 들었다.

이날 행사는 국민의례, 내빈 소개, 구청장 인사말, 동 주요업무보고, 동민과의 대화 순으로 진행됐다. 동민과의 대화 시간에는 생활환경, 안전, 복지, 교통, 지역 발전 등 다양한 분야의 의견이 나왔다. 관련 국·소장과 부서장도 함께 배석해 현장에서 답변하고, 검토가 필요한 사항은 향후 처리 방향을 설명했다.

구는 이번 행사를 일회성 만남에 그치지 않고 주민 의견을 구정에 반영하는 소통 창구로 운영할 계획이다. 접수된 건의사항은 부서별로 검토한 뒤 시급성, 수혜 범위, 실현 가능성, 주민 체감도 등을 종합적으로 살펴 관리해 나갈 방침이다.

‘동민과의 대화’는 6일 신설동을 시작으로 16일까지 15개 동에서 순차적으로 열린다. 구는 동별 현안을 가까이에서 듣고, 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 행정을 강화해 나갈 계획이다.

최 구청장은 이날 ‘동민과의 대화’를 마친 뒤 경로당을 찾아 어르신들과 함께 식사하며 안부를 살폈다. 이 자리에서 어르신들의 생활 불편과 복지 관련 의견도 듣고, 현장에서 나온 목소리를 구정에 반영할 수 있도록 살피겠다고 밝혔다.

구는 앞으로도 동별 행사 후 경로당을 방문해 어르신들과의 소통을 이어갈 예정이다.

최동민 동대문구청장은 “민선9기의 출발은 주민의 목소리를 듣는 일에서 시작돼야 한다”며 “동별 현안을 꼼꼼히 살피고, 주민이 말씀해주신 의견을 구정에 충실히 반영하겠다”고 말했다.

이어 “책상보다 현장에서, 서류보다 주민의 목소리에서 답을 찾겠다는 약속을 실천하겠다”며 “앞서는 동대문, 해내는 구청장이 되기 위해 주민 곁에서 더 자주 듣고 더 빠르게 움직이겠다”고 말했다.