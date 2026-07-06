주택공급 속도·공공주택 혁신 등 5대 추진과제 선정…‘조직혁신’도 강조

[헤럴드경제=홍승희 기자] 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장은 6일 “주택 공급 속도를 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이 사장은 이날 제7대 신임 사장 취임식서 취임사를 통해 “LH는 정부의 주택정책을 집행하는 핵심 공공기관으로서 보다 적극적이고 책임감 있게 주택공급을 추진해서 부동산 시장 안정을 선도하고 국가발전에 기여해야 한다” 며 이같이 전했다.

그는 “집은 더 이상 투기의 대상이 아니라 삶을 지탱하는 공공재여야 하고, 국민이 부담가능해야 한다”며 “국민이 기다리는 좋은 집을 빠르게 공급하고, 청년·신혼부부의 주거사다리를 마련하며, 대한민국의 새로운 도약을 이끌 전략산업 기반과 균형발전의 토대를 세우는 것이 LH가 완수해야 할 사명”이라고 강조했다.

그러면서 LH의 5대 중점 추진과제로 ▷주택공급 속도 제고 ▷공공주택 입지·품질 혁신 ▷지역균형성장 지원 ▷인공지능(AI) 대전환과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 ▷안전 최우선 경영 등을 제시했다.

이 사장은 먼저 “이 시점에서 가장 중요한 건 속도와 입지”라며 “지금은 국민이 집을 기다리는 시간을 단 하루라도 줄이는 것이 LH의 중요한 책무”라고 말했다. 이어 “인허가, 보상, 조성공사 등 사업 전 과정을 과감하게 혁신하여 주택공급 속도를 획기적으로 높이겠다”며 “도심복합사업, 공공정비사업, 유휴부지 개발과 신축·기축 매입임대주택 확대 등을 통해서 국민이 체감할 수 있는 도심 주택공급 성과를 조속히 창출해 나가겠다”고 전했다.

아울러 이 사장은 품질 혁신을 통해 ‘누구나 살고 싶은 공공주택’을 만들겠다고 강조했다. 그는 “공공임대주택은 ‘어쩔 수 없는 선택’택이 아니라 국민이 먼저 찾는 집이 돼야 한다”며 “높아진 우리나라의 경제적·문화적 위상에 걸맞게 품질을 획기적으로 높여 공공임대주택이 서민·중산층 모두의 당당한 주거 선택지가 되도록 패러다임을 전환하겠다”고 했다.

그는 세 번째로 “지역에 새로운 성장동력을 불어넣는 균형성장의 동반자가 되겠다”며 “균형성장의 상징이 될 행정수도 세종 조기완성을 위해 대통령 집무실 등이 들어설 국가상징구역을 신속히 조성하고 공공기관 2차 이전도 적극 지원하겠다”고 했다.

이 사장은 LH의 조직혁신에 대해서도 ‘투명하고 합리적인 인사’ 등을 강조했다. 그는 “조직은 결국 사람이 만든다”며 “어떠한 인사청탁에도 흔들리지 않겠다”고 했다. 또 “적극적으로 일한 임직원이 위축되고 사소한 실수로 불이익을 받는 상황은 없어야 한다”며 직원 사기 진작도 약속했다.

한편 이날 취임한 이 사장은 대통령비서실 국토교통비서관으로 재직하며 현 정부의 주요 부동산 정책을 총괄 조율해 왔다. 이전에는 국토교통부 정책기획관과 경기도 건설국장 등을 역임했다. 임기는 2029년 7월까지다.