“펀드평가 사업·기관 서비스 강화할 것”

[헤럴드경제=문이림 기자] 에프앤가이드는 사학연금 출신 이효진 신임 펀드평가본부장을 영입했다고 6일 밝혔다.

이효진 본부장은 사학연금에서 약 25년간 재직하며 투자전략과 자산배분, 국내채권 직접운용, 대체투자, 위탁운용 평가 및 성과관리 등을 담당했다.

한양대학교 법학과를 졸업한 뒤 한양대학교 경영학 석사(MBA)에서 금융투자를 전공했다.

에프앤가이드는 이번 영입을 계기로 펀드평가와 기금성과평가, 자산운용 컨설팅, 위탁펀드평가 등 핵심 사업을 강화하고 기관투자자를 위한 서비스를 고도화할 계획이다.

에프앤가이드는 펀드평가 사업을 통해 펀드평가 및 데이터서비스와 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.

에프앤가이드 관계자는 “이효진 본부장은 연기금 자산운용과 위탁운용 평가 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 전문가”라며 “축적된 전문성을 바탕으로 펀드평가사업의 전문성을 높이고 기관투자자를 위한 서비스 품질 향상에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.