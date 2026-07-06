변압기 등 주요 제품군 수주 확대 전망

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대일렉트릭은 올해 수주 목표를 기존(42억2200만달러) 대비 22.8% 늘어난 51억8500만달러로 변경했다고 6일 변경했다.

이번 수주 목표 상향은 전력변압기, 배전기기, 회전기기 등 주요 제품군의 수주 확대 전망을 반영한 것이다. 우선 전력변압기는 북미 전력 인프라 투자 확대와 765㎸(킬로볼트) 초고압변압기 수요 증가에 힘입어 수주가 빠르게 증가하고 있다. 내년 4월 준공 예정인 북미 생산법인 제2공장 증설을 앞두고 선제적 수주도 이어지고 있다.

배전기기 수요는 북미 데이터센터 증설로 증가세를 보이고 있다. 회전기기는 데이터센터용 육상발전기 수요가 확대된 점이 반영됐다.

HD현대일렉트릭은 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 북미 데이터센터 시장 성장세를 바탕으로 수주 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획이다. 지난 2일에는 글로벌 빅테크 기업과 1조원대 북미 데이터센터 전력 인프라 공급 계약을 체결한 바 있다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “초고압 전력변압기와 배전변압기, 회전기기 등 주요 제품군의 수주 확대 전망을 반영해 2026년 수주 목표를 상향 조정했다”며 “수익성 중심의 선별 수주 기조를 유지하면서 안정적인 성장세를 이어가겠다”고 밝혔다.