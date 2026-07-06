[헤럴드경제=서영상 기자]정부가 최근 발표한 ‘3대 메가프로젝트’의 핵심 사업인 800조원 규모의 호남권 반도체 산단이 광주 군공항에 조성될 예정이다.

이재명 대통령은 6일 ‘메가프로젝트 민관합동 점검회의’를 주재하고 이같은 내용을 결정했다.

점검회의를 마친 후 브리핑에 나선 강훈식 대통령 비서실장은 “오늘 회의에서는 메가프로젝트 가운데 가장 대규모 투자가 예정된 반도체 분야를 중심으로 회의가 진행됐다”면서 “먼저 호남권 반도체 투자와 관련해 첫 단계인 부지에 관해 논의했다”고 전했다.

이어 “기업들은 호남권 입지 후보지 중에 광주군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다”면서 “광주 군공항은 250만평 부지를 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화 작업이 완료된 만큼 부지 공사기간도 최소화할 수 있다는 장점이 있다”고 설명했다.

그러면서 “광주 도심과 KTX 인접해있어 인력확보와 정주여건 측면에서도 강점이 있으며 도로 공항 항만 연계한 물류 접근성도 우수한 것으로 검토됐다”고 했다.

이미 조성이 진행중인 용인 클러스터와 관련해서도 강 실장은 “팹 10기 투자가 훨씬 빠르게 추진될 수 있도록 토지보상부터 전력 용수 공급까지 전반적 일정을 최대한 앞당기기로 했다”면서 “용인국가산단도 가동일정을 최대한 앞당겨 글로벌 반도체 초과수요에 빠르게 대응하기로 했다”고 전했다.

이어 청와대에 3대 메가프로젝트 신속추진을 위한 전담체계 구축방안도 논의했다면서 “오늘과 같은 대통령 주재 민관합동 점검회의를 매달 개최하기로 했다”고 밝혔다.

이 대통령은 회의를 시작하며 모두발언에서도 “오늘 추진 체제를 정비하고, 구체적으로 부지 선정에 대해 논의해 확정을 지어야겠다”며 “기업에서 오신 분들은 체면 차리기나 추상적인 얘기는 그만하고 구체적으로 필요한 사항을 말해달라. 역사적 과제는 두리뭉실하지 않고 명확하게 접근해야 일이 속도가 난다”고 강조하기도 했다.