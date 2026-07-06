7월 11일 일자산 둘레길 1.5㎞ 걷고 자두·테이·강동구립 민속예술단 공연 즐겨 별도 신청 없이 누구나 참여 가능…온 가족이 함께 즐기는 여름 행사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 오는 7월 11일 일자산 잔디광장에서 ‘제99회 강동그린웨이 걷기대회’와 ‘2026년 여름밤의 콘서트’를 연이어 개최한다.

이번 행사는 일자산 둘레길을 가볍게 걸은 뒤 야외에서 음악 공연을 즐길 수 있도록 마련되었다. 별도의 신청 없이 누구나 현장에서 자유롭게 참여할 수 있어 지역 주민들의 많은 관심이 예상된다.

걷기대회는 오후 5시 40분 강동구 태권도시범단의 식전 공연으로 시작된다. 이어 오후 6시에 개회식이 진행되고, 참가자들은 잔디광장을 출발해 가족 캠핑장과 도시농업공원을 지나 다시 출발지로 돌아오는 약 1.5㎞ 구간을 걷게 된다. 전체 코스는 30분가량 소요되며, 여름철 기상 여건을 고려해 남녀노소 부담 없이 걸을 수 있도록 걷는 구간을 정했다.

아울러, 완주자에게는 추첨을 거쳐 경품도 제공된다.

걷기대회가 끝난 뒤 오후 7시 30분부터는 ‘2026년 여름밤의 콘서트’가 잔디광장에서 열린다. 무대에는 가수 자두와 테이를 비롯해 강동구립 민속예술단이 올라 대중음악과 전통 국악관혁악이 어우러진 다채로운 공연을 선보인다. 탁 트인 야외 공간에서 가족, 이웃과 함께 음악을 감상하며 여름밤의 여유를 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.

이수희 강동구청장은 “일자산의 푸른 풍경 속에서 걷고, 쉬고, 음악을 즐기는 시간이 구민들에게 기분 좋은 추억으로 남길 바란다”고 말했다.

행사 당일 일자산 일대는 교통 혼잡이 예상되어 대중교통을 이용하는 것이 더 편리하다.