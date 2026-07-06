올해 주요 서비스 품질평가 모두 석권

삼성전자서비스가 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 전자제품 AS 부문 1위에 선정되며 3년 연속 정상에 올랐다.

삼성전자서비스는 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도 조사에서 전자제품 AS 부문이 신설된 2024년 이후 올해까지 3년 연속 1위를 기록했다고 6일 밝혔다. 올해 조사에서는 서비스 만족도와 서비스 기대 수준 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.

이번 수상으로 삼성전자서비스는 올해 주요 서비스 품질 평가를 모두 석권했다. 앞서 2월에는 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 서비스센터 부문 1위에 선정됐고, 6월에는 국가서비스대상 가전 AS 부문 대상을 받았다. 2일 발표된 한국서비스품질지수(KS-SQI)에서는 가전·휴대전화·컴퓨터 AS 3개 부문 1위를 차지한 바 있다.

삼성전자서비스는 서비스 품질의 핵심인 엔지니어 기술 역량 강화에 집중하고 있다. 1986년 업계 최초로 서비스 기술경진대회를 도입했으며, 2019년부터는 고객 응대 우수 직원을 선발하는 ‘CS 달인’ 제도를 운영하고 있다.

또한 자체 ‘엔지니어 기술자격 평가’는 체계적인 운영을 인정받아 한국산업인력공단으로부터 ‘기업자격 정부인정제’ 인증을 획득했다. 이 평가를 통과한 엔지니어는 최고 기술등급인 ‘테크니컬마스터(TM)’으로 선발되며, 현재 전국에서 0.3%에 해당하는 34명만이 해당 자격을 보유하고 있다. 박지영 기자