취임 첫 간담회, AX전환 투자계획 공개 통신본질 강조, 보안·IT·네트워크 ‘강화’ AX인프라 AI센터·해저케이블 ‘구축’ “AX시대 KT의 본질 변하지 않는다”

박윤영 KT 대표가 통신 12조원, 인공지능(AI) 인프라 6조원 등의 투자를 단행하고 AX(AI 전환) 컴퍼니로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

통신 분야에서는 지난해 펨토셀 관리 소홀 및 개인정보 유출 등으로 잃어버린 ‘고객 신뢰’를 회복하고, 국가기간통신사업자로서 역할을 강화할 것이라고 선언했다. AI 데이터센터(DC), 해저케이블 등 인프라 사업을 강화해 아시아 AI 전환(AX) 연결 허브로 도약하겠다고 공언했다.

6일 서울 광진구 소재 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 취임 100일 기념한 첫 간담회에서 박 대표는 “통신 본질을 견고히 하고, 대한민국 AX 강국 도약을 견인할 것”이라며 이같이 밝혔다.

▶통신 ‘본질’ 경쟁력 강화, 국가기간통신사업자 역할 ‘제고’= 우선 박 대표는 정보보안·IT·네트워크 등에 3년간 약 12조원을 투입할 것이라고 예고했다. 정보보안·IT 등에 4조원, 네트워크에 8조원 등이다.

지난해 펨토셀 관리 부실 및 개인정보 유출로 잃은 고객 신뢰 회복을 위해 제로 트러스트 원칙 아래 전사 보안 체계를 재정의한다.

세부적으로 ▷분산된 IT, 네트워크 보안 운영 통합 및 위기 대응 체계 거버넌스 통합 ▷정보보호최고책임자(CISO)·개인정보보호책임자(CPO) 분리, 외부 전문가 영입, 정보보안 인력 2배 확대 ▷KT 주도 산학연 자문위원회 구성, 화이트해커 협업, 공동 연구·사업 발굴 등 4대 과제를 추진한다.

네트워크 분야에서는 ▷6세대 이동통신(6G) ▷위성 ▷DC 상호연결(DCI) 등 차세대 네트워크 핵심 기술 주도권 확보를 위해 경주한다. 펨토셀 관리 부실 등으로 인한 사태를 되풀이하지 않겠다는 뜻으로 읽힌다.

이외에도 위성 분야에서 정지궤도(GEO), 저궤도(LEO) 등 다중 위성을 직접 관제·운영해 통신 주권을 확보하고, 재난·안보 상황에서도 끊김이 없는 통신망을 제공할 계획이다.

▶B2B·B2C 등 AI 인프라 확충, 신성장 AX 사업 ‘본격화’= 이와 함께 박 대표는 기업간거래(B2B), 기업-소비자간 거래(B2C)를 위한 AI 인프라 확충을 예고했다. 나아가 신성장 동력으로 토큰 팩토리, 스테이블코인 등을 낙점하고, 신성장 AX 사업 본격화에 나설 뜻임을 나타냈다.

구체적으로 AI 인프라에는 ‘5조원’을 투자해, 1GW 용량 AIDC를 추가로 구축한다. 이를 통해 대규모 학습·추론 수요에 대응하고, 초저지연 실시간 추론 환경을 전국에 제공한다.

이와 함께 AIDC와 연계한 글로벌 해저케이블 트래픽 수요 급증에 대비해 1조원을 투자한다. 선제적 해저케이블 투자로 공급 규모를 90Tbps 이상 추가한다. 이에 더해 금융·공공·제조·의료 등 B2B 중심 산업 특화 AX 사업 확장은 물론, 가입부터 고객서비스(CS)까지 B2C 분야 AX도 선보인다.

AI 이용 증가로 인한 토큰 비용 구조 효율화에도 박차를 가한다. 통신망에서 축적한 초정밀 과금·정산 역량을 기반으로 전국에 분산된 1GW 규모의 AIDC, 자체 모델 등을 토큰 최적화 엔진과 결합한다. 이를 통해 토큰 생성·중개·과금 지원이 가능한 토큰 팩토리를 구축한다.

디지털 금융 플랫폼 시장 진출에도 본격적으로 나선다. ‘1600만’ 고객 기반 케이뱅크, 35만 가맹점 및 결제·정산 역량 BC카드 등과 함께 최적 사업 모델을 선보인다는 복안이다.

아울러 마이크로소프트(MS)를 넘어 구글, 팔란티어 등 글로벌 AI 선도기업, 업스테이지·리벨리온·솔트룩스 등 국내 AI 기업과도 파트너십을 다변화한다.

박 대표는 “사람 중심에서 AI 중심으로 연결의 대상이 확장되는 AX 시대에도 대한민국의 연결을 책임지는 KT의 본질은 변하지 않는다”며 “통신업 본질을 더욱 견고히 하고 그 기반 위에서 확실한 성장을 이뤄 대한민국이 AX 강국으로 도약할 수 있도록 견인하겠다”고 강조했다. 고재우 기자