개그맨 최양락, 25살 막내 직원으로

LG헬로비전이 자사 유튜브 채널 ‘헬로라이프’를 통해 오리지널 웹 예능 콘텐츠 ‘불 같은 후배’를 공개했다.

6일 LG헬로비전은 헬로라이프에서 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘불 같은 후배’를 공개해 디지털 콘텐츠 라인업을 확대한다고 밝혔다.

헬로라이프는 LG헬로비전이 운영하는 공식 유튜브 채널로 현재까지 구독자 약 104만명, 누적 조회수 약 14억3000회를 기록했다.

‘불 같은 후배’는 개그맨 최양락이 2001년생 25살 ‘최막내’ 사원이 돼 다양한 기업과 직군에 투입되는 체험형 예능이다. 일방적으로 정보를 전달하는 기존 예능 포맷에서 벗어나, 조직 내부로 들어간 외부인의 시선을 통해 직장인의 일상과 조직 문화를 페이크 다큐 형식으로 담아낸 것이 특징이다.

LG헬로비전은 이번 콘텐츠에서 최양락 특유의 유쾌한 충청도 화법과 돌직구 리액션을 전면에 내세웠다고 밝혔다. 40년이 넘는 인생 경력자가 신입사원이 되는 순간 발생하는 위화감을 재미로 승화하고, 시청자가 궁금해할 만한 지점들을 짚어낸단 설명이다.

LG헬로비전은 특히 20대 사수에게 직장 문화를 배우며 적응해 나가는 ‘최막내’의 이야기가 세대 간 소통을 끌어낼 것으로 기대하고 있다. 차민주 기자