체코 원전 발전기 교체공사 공급

두산에너빌리티는 진동·소음 분야 엔지니어링 회사인 크리에이텍과 ‘비아이즈(B-EYES) 해외 원전 진출 기념 및 협력을 위한 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

두산에너빌리티는 발전기(터빈의 회전력을 전기에너지로 변환하는 발전소 핵심 설비) 운전 신뢰성을 높일 수 있는 모니터링 시스템 사업 확대에 속도를 내고 있다.

B-EYES는 발전기 회전축에 전류를 전달하는 부품인 브러시(Brush)의 전류, 온도, 진동, 마모량을 실시간으로 측정해 이상 징후를 조기에 감지하고 설비 사고를 예방하는 모니터링 시스템이다. 무인화·자동화 기반의 상시 모니터링으로 기존 수동 점검 방식보다 발전기 운전 신뢰성과 설비 안전성 제고에 이바지한다. 두산에너빌리티는 최근 체코 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체공사에 B-EYES를 공급하기로 했다.

두산에너빌리티와 크리에이텍은 이번 협약을 통해 B-EYES 생산 및 유지보수, 사후관리, 기술협력 체계를 구체화할 계획이다. 장기 공급 및 서비스 협력 기반도 함께 마련해 나갈 예정이다.

두산에너빌리티는 이번 공급 실적을 바탕으로 원전과 화력발전소 등 국내외 다양한 발전소를 대상으로 사업을 확대해 나갈 계획이다. 한영대 기자