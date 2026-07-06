13~24일 10팀 선정…숙박비 등 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 체류형 관광 활성화와 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 ‘2026 울주에서 한 달 머물며 여행하기’ 참가자를 오는 13일부터 24일까지 모집한다.

참여 대상은 공고일 기준 19세 이상인 울산 외 지역 거주자이며, 모집 규모는 10팀 내외(팀당 2인 이하)이다.

선정된 참가자는 다음달 6일부터 오는 11월 22일까지 4박 이상 29박 이하 일정으로 울주군에 머물며 영남알프스를 비롯한 자연경관과 역사·문화·예술 자원, 지역 축제 등을 자유롭게 체험한 뒤 개인 사회관계망서비스(SNS) 게시물 작성, 여행 후기 및 추천 여행코스 작성, 울주 관광 홍보영상 제작 등 홍보 과제를 수행한다.

울주군은 참가자에게 숙박비 1팀당 1일 최대 7만원, 체험비 및 입장료 1인당 1일 최대 1만원, 여행자보험료 1인당 최대 2만원을 지원한다. 자세한 사항은 군청 홈페이지 일반공고 게시판을 참고하거나 울주군청 관광과(☎204-0332)로 문의하면 된다.