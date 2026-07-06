특별시민 4만명 대상 선착순 지급 소상공인 매출증대, 소비활성화 기대

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시가 역사적인 통합 출범을 기념해 지역 소상공인의 매출 증대와 소비 활성화를 위해 6일부터 19일까지 2주간 ‘공공배달앱 특별 할인 행사’를 진행한다.

행사 기간 공공배달앱인 ‘땡겨요’, ‘위메프오’, ‘먹깨비’를 통해 1만5000원 이상 주문‧결제하는 이용자에게 5000원의 할인쿠폰을 제공한다. 할인쿠폰은 총 4만명에게 선착순 지급되며, 보다 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 1인당 1매로 발급이 제한된다.

전남과 광주는 지난 2021년부터 민관협력 방식으로 공공배달앱을 운영하며 소상공인의 배달 수수료 부담 완화와 지역경제 활성화를 도모해 왔다. 전남은 ‘먹깨비’를, 광주는 ‘땡겨요’와 ‘위메프오’를 도입해 정착시켜왔다.

공공배달앱은 기존 민간 배달앱보다 낮은 1.5~2.0% 수준의 중개수수료를 적용해 소상공인의 경영 부담을 덜어주고 있다. 아울러 지역사랑상품권과 온누리상품권으로도 결제할 수 있어 소비자 할인혜택은 물론 지역 내 소비촉진과 경제 선순환이라는 일석삼조의 효과를 거두고 있다.

주순선 경제실장은 “이번 공공배달앱 할인쿠폰 발행은 전남광주통합특별시 출범을 기념하고 특별시민이 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 마련됐다”며 “침체된 지역경제에 활력을 불어넣고, 소상공인과 소비자가 함께 웃을 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.