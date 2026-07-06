경량 안전화 YAK-422D·펠티어 에어베스트 등 전시 추락 감지 ‘스카이쉴드’·통합관제 ‘SSP’ 안전관리도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 산업안전 전문기업 블랙야크아이앤씨가 6일부터 9일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2026 국제안전보건전시회(KISS)’에 참가한다고 밝혔다.

안전화 부문에서는 경량성과 착화감을 강화한 ‘YAK-422D’와 ‘YAK-522D’를 전면에 내세운다. 혹서기 현장을 겨냥한 ‘펠티어 에어베스트’는 펠티어 냉각 기술과 쿨링팬을 결합해 체감 온도를 낮추고, 무더운 환경에서 작업자의 피로를 줄여준다.

AI(인공지능) 기반 산업안전 기술도 선보인다. 음향 탐지 전문 스타트업 ㈜린솔과 협력해 고소작업자의 추락을 감지해 구조를 지원하는 스마트 웨어러블 ‘스카이쉴드(SKYSHIELD)’를 공개한다. 정밀음원(초음파)으로 작업자의 실시간 위치를 추적하는 ‘카랑S(KARANG S)’도 선보인다.

현장의 주요 안전 데이터를 실시간으로 통합 관리하는 ‘SSP(Smart Safety Platform)’도 있다. 작업자 위치와 안전장비 착용 여부·긴급상황 등 현장 데이터를 한 화면에서 실시간으로 모아 위험을 즉시 감지하고 선제 대응하도록 지원한다.

블랙야크아이앤씨 관계자는 “작업자를 보호하는 단순 워크웨어를 넘어 AI와 디지털 기술을 접목한 스마트 안전관리 솔루션을 함께 선보이는 자리”라며 “산업 현장의 변화에 맞춘 제품과 기술을 개발해 안전한 작업환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.