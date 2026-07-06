투자와 패션 결합 2030세대 겨냥 선착순 2만명에 랜덤 주식 증정

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 패션 플랫폼 무신사와 협업해 ‘제5회 한투배틀 실전투자대회’를 개최한다고 6일 밝혔다.

오는 31일까지 진행되는 이번 대회는 증권사와 패션·뷰티 플랫폼이 함께 선보이는 최초의 실전투자대회다. 투자와 패션을 결합해 2030 고객들이 친근하게 즐길 수 있도록 했다.

대회 기간 동안 한국투자증권 애플리케이션에서는 다채로운 프로그램이 운영된다. 신규 참가자에게는 ‘룰렛 이벤트’를 통한 경품 지급 기회가 주어진다.

또 투자 참여 인증과 더불어 각자의 스타일을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하면, 무신사머니 상품권을 지급하는 ‘오늘의 투자핏(OOTD)’ 이벤트도 진행된다.

이밖에 매주 지정된 거래 미션을 수행하거나, 대회 성적과 무관하게 일정 조건만 충족해도 다양한 혜택을 얻을 수 있다.

오는 15일까지는 양사 플랫폼을 연계한 공동 이벤트도 열린다. 무신사 앱을 통해 ‘랜덤 주식 받기 이벤트’에 참여한 선착순 2만명에게 코스피 200 구성 종목 및 주요 상장지수펀드(ETF) 중 1주를 무작위로 증정한다.

신규 고객을 위한 추가 혜택도 있다. 이벤트를 통해 한국투자증권 ‘뱅키스’(BanKIS) 주식계좌를 처음 개설하는 고객 중 추첨을 통해 20명을 선정, 삼성전자 주식 1주를 추가로 지급한다. 한국투자증권 앱에서 별도의 신규 이벤트 참여 시 코스피 200 구성 종목 1+1주 혜택도 받을 수 있어, 합산 시 최대 4주까지 주식을 수령할 수 있다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 “이번 대회는 단순히 수익률 경쟁에만 집중했던 기존 실전투자대회의 틀을 깨고, 투자 역시 하나의 즐거운 라이프스타일이 될 수 있음을 보여주는 새로운 시도”라며 “앞으로도 다양한 산업군과의 협업을 통해 새로운 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한국투자증권은 젊은 세대를 공략하기 위한 다양한 행사를 진행하고 있다. 앞서 지난달에는 대학생 및 대학원생 250여명을 대상으로 금융교육 프로그램 ‘뱅키스 대학생 클라스업 오픈하우스’를 개최하기도 했다. 미래 금융인재를 꿈꾸는 대학생들에게 금융산업과 투자 트렌드에 대해 설명하고, 증권업 현장의 직무 경험도 공유했다.