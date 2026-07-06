암·뇌혈관·심장질환에 간·폐·신장, 근골격계까지 방문요양…가사돌봄 서비스 등 ‘일상 회복’ 더해

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 암, 뇌혈관·심장질환 등 주요 질병 치료비뿐 아니라 간·폐·신장 및 근골격계 질환까지 보장하는 신상품 ‘온[ON]통보장’을 출시했다고 6일 밝혔다.

온통보장은 암·뇌·심 등 주요 질병 보장을 기반으로 간·폐·신장, 근골격계 질환치료비까지 보장 영역을 넓힌 건강보험 상품이다. 6개 질병 영역별로 보장금액을 관리하는 ‘통합보장’ 구조를 도입해 치료비 보장과 잔여 보장금액 활용이 가능하도록 설계한 것이 특징이다.

간·폐·신장 치료비 담보는 이식수술, 절제수술, 다빈도 수술 등을 보장하며 중환자실 입원까지 보장 범위에 포함한다. 근골격계 치료비 담보는 관절경 수술 및 관절경 이외 수술, 중증무릎관절연골손상 특정 줄기세포치료 등을 새롭게 보장한다.

이번 상품의 주요 특징 중 하나는 ‘통합보장 잔여금액’ 구조다. 고객은 가입금액 내에서 치료비를 보장받고, 이후 남아 있는 보장금액의 일정 비율을 사망보험금(상해)으로도 활용할 수 있다. 가입 후 10년마다 보장금액은 최초 가입금액 수준으로 복원되며, 고객은 남아 있는 보장금액을 ‘모니모’ 앱을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

치료 이후 일상 회복을 지원하는 서비스도 강화했다. 기존 병원동행 서비스와 치매유전자검사 서비스에 더해 방문요양 및 가사돌봄을 제공하는 요양보호사 지원 서비스를 신설했다.

가입 유형도 다양화했다. 입원·수술 이력이 없는 고객이 가입할 수 있는 건강고지형과 유병자도 가입할 수 있는 간편고지형을 함께 마련했으며, 갱신형·비갱신형 선택이 가능하다. 해약환급금 미지급형을 적용해 보험료 부담도 낮췄다.

삼성화재 관계자는 “이번 신상품은 고객 요구가 높은 주요 질병 치료비를 폭넓게 보장하면서 치료 이후 회복과 돌봄까지 함께 고려한 상품”이라며 “앞으로도 변화하는 의료환경과 고객의 생애주기별 위험에 맞춰 실질적인 도움이 되는 상품과 서비스를 지속해서 선보이겠다”고 말했다.

한편, 삼성화재는 지난달에도 암·순환계 치료비 한도를 확대한 ‘비·통·치’와 ‘순·통·치’ 상품을 출시하는 등 치료비 한도 확대와 반복 보장을 축으로 한 건강보험 경쟁력 강화에 나서고 있다.