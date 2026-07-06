[헤럴드경제=최원혁 기자] 유튜버 랄랄이 임신하기 전까지 하루에 담배를 2갑 피웠다고 한 것을 언급하며 “반성한다”고 고개를 숙였다.

5일 랄랄은 자신의 유튜브 채널에 ‘코끼리 하마의 해명 영상’이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 랄랄은 비장한 표정으로 “이번에 기사가 많이 났더라”며 “드릴 말씀이 있어 카메라를 켰다”고 말했다. 이어 임신 전 전자담배를 하루에 2갑씩 피웠다는 과거 발언에 대해 “사실이 맞다. 죄송하다”고 인정했다.

이에 옆에 있던 풍자는 기다렸다는 듯 “유라는 담배 두 갑을 피운 게 맞다. 제가 봤다”고 폭로해 현장을 순식간에 웃음바다로 만들었다.

랄랄은 “지금은 전혀 다른 삶을 살고 있다. 정말 반성한다”고 말했다.

풍자는 “결혼 후 금주도 하고 금연도 하더라. 담배를 뚝 끊었다”며 달라진 랄랄의 모습을 설명했다.

앞서 랄랄은 풍자의 유튜브 채널에 출연해 “임신 직전까지 전자담배를 하루에 2갑씩 피웠다”고 말해 화제를 모았다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 일반인 남성과 결혼, 같은 해 딸을 출산했다. 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로 활약하고 있다.