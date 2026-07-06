[헤럴드경제(화순)=김경민기자]전남광주 화순군에서 군내버스가 주행 중 논으로 넘어져 승객 3명이 부상했다.
5일 전남광주특별시소방본부 등에 따르면 전날 오후 1시 15분께 전남광주특별시 화순군 동복면에서 군내버스가 주행 중 창고 벽을 충돌한 뒤 논으로 전도됐다.
이 사고로 70대 등 승객 3명이 경상을 입고 병원에 옮겨졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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입력 2026-07-06 10:13:49
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[헤럴드경제(화순)=김경민기자]전남광주 화순군에서 군내버스가 주행 중 논으로 넘어져 승객 3명이 부상했다.
5일 전남광주특별시소방본부 등에 따르면 전날 오후 1시 15분께 전남광주특별시 화순군 동복면에서 군내버스가 주행 중 창고 벽을 충돌한 뒤 논으로 전도됐다.
이 사고로 70대 등 승객 3명이 경상을 입고 병원에 옮겨졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
조국 “억울한 일베 오해는 바로잡아야” ‘김부장’ 작가 옹호
[헤럴드경제=한지숙 기자] 조국 전 조국혁신당 대표는 인기 드라마 ‘김 부장’ 원작자의 ‘일베’ 의혹에 대해 “억울한 일베 오해는 바로 잡아야한다”라고 감쌌다. 조 전 대표는 6일 페이스북에 올린 글에서 “의문문 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 건 일베 문화로 근절되어야 한다”며 전날 자신이 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언을 ‘일베식 표현’이라
백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시