[헤럴드경제(화순)=김경민기자]전남광주 화순군에서 군내버스가 주행 중 논으로 넘어져 승객 3명이 부상했다.

5일 전남광주특별시소방본부 등에 따르면 전날 오후 1시 15분께 전남광주특별시 화순군 동복면에서 군내버스가 주행 중 창고 벽을 충돌한 뒤 논으로 전도됐다.

이 사고로 70대 등 승객 3명이 경상을 입고 병원에 옮겨졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.