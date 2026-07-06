7월30일까지 AI 영상 광고·숏폼 작품 접수 ‘R7 스트레칭 모션베드’·‘페블체어2’ 주제 수상작은 인스타그램·유튜브 브랜드 캠페인 활용

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 생성형 AI로 제작한 영상 광고와 숏폼 콘텐츠를 공모한다. 침대·안마의자 등 비렉스 제품군을 대상으로 외부 크리에이터의 아이디어를 브랜드 캠페인에 활용하려는 시도다.

코웨이는 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스가 ‘AI 영상 광고·숏폼 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다. 접수 기간은 오는 30일까지다. 생성형 AI를 활용해 영상을 제작할 수 있는 만 14세 이상이면 누구나 참여할 수 있다.

이번 공모전은 코웨이와 AI 미디어테크 기업 스튜디오프리윌루전, AI 콘텐츠 플랫폼 AI-Kive가 공동 주관한다. 참가자는 AI-Kive 공식 홈페이지에서 정해진 규격과 형식에 맞춰 작품을 제출하면 된다.

공모 주제는 비렉스 대표 제품인 ‘R7 스트레칭 모션베드’와 안마의자 ‘페블체어2’다. ‘R7 스트레칭 모션베드’ 부문은 모션 기능과 사용자 맞춤형 허리 스트레칭 기능을 결합한 숙면 기술을 직관적으로 전달하는 영상이 대상이다. ‘페블체어2’ 부문은 제품 실루엣과 6가지 색상 라인업, 실내 공간과의 조화를 창의적으로 표현하는 데 초점을 둔다.

지원 분야는 가로형 AI 영상 광고와 세로형 AI 숏폼 두 가지다. 영상 광고는 30초 분량, 숏폼은 10초 이상 1분 미만으로 제작해야 한다. 모든 영상은 생성형 AI를 기반으로 제작해야 하며 AI 제작 고지 문구도 표기해야 한다. 출품은 제품 주제와 형식별로 각 1편씩 최대 4편까지 가능하다.

총상금은 2000만원 규모다. 종합 대상 1편에는 1000만원을 수여한다. 부문별 최우수상 4편에는 각각 200만원, 우수상 4편에는 각각 50만원이 주어진다. 최종 수상작은 심사위원 평가 80%와 관객 평가 20%를 합산해 선정한다.

코웨이 관계자는 “이번 공모전을 통해 비렉스가 선사하는 휴식의 가치가 AI 기술을 만나 새로운 시각으로 표현되길 기대한다”며 “역량 있는 크리에이터들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.