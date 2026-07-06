[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 아이브(IVE)와 콜라보 프로젝트 ‘포에버 아이브(ForEVER IVE)’를 선보였다고 6일 밝혔다.

포에버 아이브는 지난 1일부터 진행되고 있다. 에버랜드 어트랙션, 셔틀버스, 모바일 미션, 굿즈샵 등을 통해 아이브를 경험할 수 있다.

아이브는 프로젝트 첫날인 1일 에버랜드를 방문해 아이브 테마로 래핑된 셔틀버스와 스페셜 어트랙션을 탑승하고 콜라보 콘텐츠를 체험했다.

아이브 음성 안내가 나오는 ‘포에버 아이브 버스’를 비롯해 어트랙션 허리케인과 로얄쥬빌리캐로셀에서는 아이브 목소리의 안내멘트와 ‘뱅뱅(BANG BANG)’, ‘블랙홀(BLACKHOLE)’ 등 히트곡이 나온다. 각 어트랙션 앞에 미니브 포토존도 마련됐다.

콜라보 굿즈도 판매된다. 라시언메모리엄 상품점에 ‘포에버 아이브 숍’이 마련돼 키링, 머리띠, 명찰 등 한정판 굿즈를 선보인다. 프로젝트 기간 동안 아이브 슬러시와 미니브 만쥬 등 콜라보 간식도 새롭게 출시됐다.

에버랜드 모바일앱을 통해 스페셜 패스를 예약하면 다양한 체험이 가능하다는 설명이다. 스페셜 패스 이용 고객은 원하는 멤버를 선택해 포토패스를 수령할 수 있다. 에버랜드 모바일앱에서 방문일을 지정해 사전 예약 후 구매할 수 있다.