전용 59㎡ 32세대·84㎡ 232세대 구성

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 강원 춘천 원도심에 들어서는 1000억원대 주상복합 신축공사를 단독 수주했다.

동부건설은 KT에스테이트가 발주한 ‘춘천 효자동 주상복합 신축공사’를 단독 수주했다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12번지 일원에 지하 6층~지상 39층 규모의 주상복합 단지를 조성하는 프로젝트다.

연면적은 약 5만2835㎡이며, 공동주택 264세대와 근린생활시설이 들어선다. 공동주택은 전용면적 59㎡ 32세대, 84㎡ 232세대로 구성된다.

총 공사금액은 약 1015억원이다. 공사기간은 착공 후 약 48개월이다.

사업지는 춘천 원도심 생활권에 위치해 교육, 의료, 행정, 상업시설 등 기존 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지로 평가된다. 춘천 주요 도로망과의 접근성도 갖춰 도심 내 주거 편의성이 높다는 설명이다.

원도심 내 신규 주거 공급이 제한적인 상황에서 들어서는 고층 주상복합 단지라는 점도 특징이다. 공동주택과 근린생활시설이 함께 조성되는 만큼 입주민 생활 편의와 인근 상권 활성화에도 기여할 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

동부건설은 이번 수주 과정에서 주거 상품에 대한 이해도와 사업 수행 역량을 바탕으로 경쟁력을 인정받았다고 설명했다.

특히 단위세대 평면 개선, 커뮤니티시설 특화, 입주민 동선과 공용공간 개선 등 상품성 제고 방안을 제안했다. 전용 84㎡ 일부 타입에는 수납공간과 주방 동선 개선 방안을 반영했다.

커뮤니티시설은 피트니스, 골프연습시설, 키즈공간, 게스트하우스, 스카이라운지 등 입주민 선호도가 높은 시설을 중심으로 구성해 실사용성과 상품성을 높인다는 계획이다.

동부건설은 주택·건축사업 부문에서 쌓아온 시공 품질과 원가관리 역량을 바탕으로 수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가고 있다.

올해 신규 수주액은 1조원을 넘어섰다. 동부건설은 공공과 민간을 아우르는 균형 잡힌 사업 포트폴리오 구축에도 속도를 내고 있다.

동부건설 관계자는 “이번 사업은 춘천 원도심의 생활 인프라와 도심 주거 수요를 기반으로 안정적인 사업성이 기대되는 프로젝트”라며 “동부건설이 쌓아온 주거 시공 경험과 상품 제안 역량을 바탕으로 춘천을 대표하는 고품질 주상복합 단지로 완성하겠다”고 말했다.