스마트폰 홈 화면서 주요 투자정보 확인 퀵메뉴·다크모드도 지원…편의성 강화

[헤럴드경제=김지윤 기자] 신한투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘신한 SOL증권’의 위젯 서비스를 전면 개편했다고 6일 밝혔다. 이번 개편을 통해 고객이 자주 사용하는 투자 정보를 스마트폰 홈 화면에서 더욱 빠르고 간편하게 조회할 수 있도록 했다.

5종 위젯을 새롭게 선보인다. ▷환율·지수형 ▷지수·종목 결합형 ▷뉴스 ▷관심 종목 ▷퀵메뉴 등이다.

‘주요 지수 및 환율’ 위젯 제공으로 국내외 시장 흐름을 실시간으로 확인할 수 있으며, ‘뉴스’ 위젯을 통해 시장 이슈와 투자 정보를 신속하게 접할 수 있다.

‘관심 종목’ 위젯은 기존 KRX 시세에서 통합 시세로 변경해 더욱 다양한 투자기회를 살펴볼 수 있도록 했다. 또 종목명이 말 줄임 없이 끝까지 표시되도록 하고, 안드로이드 환경에서는 위젯 내 스크롤을 지원해 보다 많은 종목을 한눈에 파악할 수 있다.

고객들이 자주 이용하는 메뉴에 빠르게 접근할 수 있도록 ‘퀵메뉴’ 위젯도 새로 제공한다. 주식 주문과 관심 종목 조회, 잔고 등 자주 쓰는 MTS 기능을 스마트폰 홈 화면에서 바로 실행할 수 있다.

다크모드를 지원해 위젯 화면을 자동으로 전환할 수 있으며, 시인성을 높여 눈의 피로도를 줄였다.

신한투자증권 관계자는 “변동성이 큰 시장 상황에서 고객이 필요한 투자 정보를 가장 빠르게 확인할 수 있도록 위젯을 전면 개편했다”며 “앞으로도 고객의 디지털 투자 경험을 보다 빠르고 편리하게 향상시킬 계획”이라고 말했다.

신한금융그룹은 고객 편의성 확대를 위해 은행 거래와 주식 투자를 하나의 계좌에서 할 수 있는 은행·증권 통합계좌 ‘SOL LINK’도 지난달 출시했다. 증권 계좌 개설이나 자금 이체 없이 은행 계좌에 예치된 자금을 곧바로 주식 매매 자금으로 활용할 수 있다.