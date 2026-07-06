국내 대표 방산기업 집중 투자 방산 본업에 초점…AI 방산 테마도 반영

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국투자신탁운용은 오는 7일 국내 첨단 방위산업 핵심 기업들에 투자하는 ‘ACE K방산TOP5+ 상장지수펀드(ETF)’를 상장한다고 6일 밝혔다.

해당 ETF는 K-방산의 수출 확대와 실적 성장을 주도하는 대표 기업에 집중하는 상품이다. 기초지수는 ‘KRX K-AI 방산 TOP5+ 지수’를 추종한다. 국내 증시에 상장된 인공지능(AI) 방산 가운데 키워드 점수가 높은 상위 5개 종목의 비중을 총 80%로 고정하고 나머지 5개 종목에 20%를 배분한다.

해당 ETF는 K-방산 핵심 체계 업체와 첨단 방위 인프라에 초점을 맞춰 K-방산 본업의 노출도를 높인 점이 특징이다. 전통 방산 기업과 미래 방위 인프라를 포괄하는 구조로 현대전의 변화와 글로벌 방산의 진화를 모두 반영하도록 설계됐다.

상위 편입이 예상되는 종목은 ▷현대로템 ▷LIG디펜스앤에어로스페이스 ▷한화에어로스페이스 ▷한국항공우주 ▷한화시스템 등이다. 무인화, 드론, 군사 위성 및 AI 지휘통제 시스템 등 미래형 방산 생태계의 혁신 기술을 보유한 ▷RFHIC ▷쎄트렉아이 ▷아이쓰리시스템 ▷인텔리안테크 ▷스피어 등도 편입이 예상된다.

국내 주요 방산 기업들은 활발한 수출을 통한 마진 부문 체질 개선으로 지속적인 영업이익률 상승세를 보이고 있다. 지난해 한화에어로스페이스와 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A, 옛 LIG넥스원), 한국항공우주의 합산 매출액은 40조4526억원, 영업이익은 4조6322억원을 기록하기도 했다. 매출과 영업이익 모두 역대 최고치다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “방위산업은 국가 간 장기 계약을 기반으로 관련 기업의 펀더멘털이 견고하며 장기 수주 잔고가 실적으로 증명되는 성장 산업”이라며 “새롭게 상장하는 ACE K방산TOP5+ ETF는 글로벌 공급망 재편 속에서 성능, 가격, 생산 능력을 검증 받은 국내 방산 핵심 기업을 탑재한 상품”이라고 말했다.