LA컨벤션센터서 개발진·이용자 소통 세션 김형석 PD 발표…카제나 개발 과정 소개 오는 29일 업데이트 예정 시즌 정보 공개

[헤럴드경제=차민주 기자] 스마일게이트가 ‘2026 애니메 엑스포’에서 다크 판타지 로그라이크 역할수행게임(RPG) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 신규 시즌의 정보를 공개했다.

6일 스마일게이트는 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열리고 있는 북미 최대 규모의 서브컬처 페스티벌 ‘2026 애니메 엑스포’에서 패널 세션을 개최하고 카제나의 은하계 재해 신규 시즌 정보를 최초 공개했다고 밝혔다. 해당 세션은 지난 3일(현지시간) 저녁 7시 45분부터 9시 5분까지 LA컨벤션센터 내 컨퍼런스홀에서 진행됐다.

김형석 슈퍼크리에이티브 프로듀서(PD)는 패널 세션의 메인 발표자로 나서 카제나의 개발 히스토리를 소개했다. 그는 현장에서 카제나 개발 과정에서 겪은 어려움과 게임으로서 ‘재미’를 갖추기 위해 고민한 일화를 언급했다. 아울러 “서브컬처 게임의 과거와 현재, 그리고 미래를 관통하는 핵심은 결국 개발자의 ‘진정성’이라고 생각한다”며 카제나에 대한 애정과 앞으로 게임의 완성도를 더욱 높이겠단 포부를 밝혔다.

스마일게이트는 이날 발표에서 이달 업데이트를 앞둔 은하계 재해 신규 시즌에 대한 정보를 공개했다. 신규 시즌의 정식 명칭은 ‘시즌 4 부서진 빛과 발톱’이다 오는 29일 정식 업데이트된다.

또 시즌 4에 등장하는 신규 전투원 ‘힐데’, ‘아라벨라’, ‘올가’의 일러스트와 설정, 개발 중인 스킬 연출도 소개됐다. 힐데는 활, 아라벨라는 채찍처럼 변형되는 ‘사복검(蛇腹劍)’, 올가는 거대한 낫을 각각 무기로 사용하며 기존 전투원과는 다른 매력을 갖췄다고 스마일게이트는 설명했다.

개발 중인 전투원 외형 변경 시스템도 선보였다. 외출복을 착용하면 전용 보이스와 이야기까지 추가되는 시스템이다. 올여름 ‘하이데마리’, ‘세레니엘’ 등 시즈널 전투원의 외출복을 시작으로 다양한 전투원의 외출복을 추가한단 계획이다.

스마일게이트는 국내를 비롯한 글로벌 다른 지역에도 신규 시즌에 대한 정보를 추가로 공개한단 방침이다.