신한은행, 하반기 경영전략회의 개최 키워드에 “고객기반 확대·고객관계 심화” 플랫폼 경쟁력 강화로 고객 접점 확대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 그룹 통합플랫폼 ‘슈퍼SOL추진단’ 신설 등 조직개편을 통해 디지털 기반의 고객 확보 및 금융 편의성 제고에 나선다.

신한은행은 지난 6일 경기도 용인시 기흥구 신한은행 연수원에서 정상혁 은행장을 비롯한 임직원 약 180명이 참석한 가운데 ‘2026년 하반기 경영전략회의’를 개최했다.

신한은행은 ‘슈퍼SOL추진단’을 신설해 그룹 차원의 협업 체계를 강화하고, ‘마케팅본부’와 ‘고객마케팅부’를 만들어 고객 특성에 맞춘 마케팅 역량을 높이기로 했다. ‘정보보호부’도 신설해 정보보호 전문성과 고객 신뢰를 강화하고, 기존 자금부를 ‘자금본부’로 확대 개편해 자금운용 기능을 일원화하는 등 조직 운영 효율성도 높일 방침이다.

정상혁 은행장은 “우리가 추진하는 다양한 사업들 모두 더 많은 고객들에게 다가기기 위함(Wide)이며, 이는 미래준비의 출발점”이라며 “고객에게 지속 선택받기(Deep) 위해서는 고객이 필요로 하기 전에 더 나은 솔루션을 제공할 수 있어야 한다”고 말했다. 이어 “실질적 구동체계를 확립하는 것은 물론,고객 자산 보호와 이익을 최우선으로 두고 금융소비자보호, 내부통제에도 꾸준히 힘써 달라”고 당부했다.

신한은행은 그룹 통합 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’을 중심으로 고객 접점을 넓히는 동시에 AI를 활용한 업무 생산성 제고에도 집중한다는 전략이다. 특히 그룹 통합 플랫폼인 ‘신한 슈퍼SOL’을 중심으로 은행·카드·증권·보험·저축은행 등 그룹 계열사의 핵심 금융서비스를 연계해 고객 편의성을 높이고 그룹 차원의 고객기반을 확대하는 방안에 무게를 뒀다.

이를 위한 주요 추진 과제로는 ▷고객관리 및 영업지원 솔루션 고도화를 통한 핵심 고객기반 확대 ▷‘신한 슈퍼SOL’과 비금융 플랫폼을 활용한 고객 접점 확장 ▷AI 에이전트(Agent)를 활용한 AX(인공지능 전환) 기반 업무 혁신 및 생산성 제고 등을 제시했다.

또 지난 1일 출시한 ‘신한 슈퍼SOL’ 전용 상품 ‘SOL LINK(쏠링크)’를 활용한 주거래 고객 확보 전략도 공유됐다. ‘SOL LINK’는 은행 입출금 계좌와 증권 투자계좌를 연결해 별도 이체 없이 예치금을 주식 매매에 활용할 수 있는 하이브리드 계좌로 신규 고객 유입과 주거래 고객 확대를 동시에 노린다는 계획이다. 별도의 증권 계좌 개설이나 자금 이체 없이 예치된 자금을 곧바로 투자에 활용할 수 있다는 게 특징이다.