해외 사업장까지 기후 리스크 분석 확대 이사회 평가제도·AI 가이드라인 첫 도입

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 기후변화 대응과 고객만족, 노동관행, 공급망 지속가능성, 안전·보건, 윤리경영 등 6대 중대 이슈를 중심으로 한 ‘2025 지속가능경영보고서’를 발간했다고 6일 밝혔다.

이번 보고서는 글로벌 ESG 공시 기준 강화에 맞춰 기후·환경·사회·거버넌스(ESG) 전반의 데이터 신뢰성과 정보공개 수준을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 기후변화 리스크 관리 범위를 해외로 확대하고 친환경 사업 성과 관리체계와 이사회 운영 체계를 고도화한 것이 특징이다.

CJ대한통운은 기후 관련 공시 확대에 대비해 기후변화 리스크 분석 범위를 기존 미국에서 인도와 베트남, 말레이시아 등 해외 주요 사업장으로 확대했다. 가뭄과 홍수, 한파 등 기후재난에 따른 물리적 리스크는 물론 탄소규제 강화와 저탄소 기술 도입에 따른 전환 리스크를 함께 분석했으며, 자산 유형과 사업 부문별 재무적 영향까지 검토했다. 회사는 분석 결과를 향후 국내외 물류 인프라 투자와 운영 전략 수립에 활용할 계획이다.

친환경 사업 성과를 체계적으로 관리하기 위한 기반도 마련했다. CJ대한통운은 정부의 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 적용해 친환경 매출 관리체계를 구축했다. 이를 통해 친환경 패키징과 액화수소 운송 등 친환경 사업의 성과를 객관적으로 관리할 수 있도록 했다.

자원순환 활동도 확대했다. 다양한 기업 및 기관과 협력해 폐자원 245톤을 수거·운송했으며, 이러한 공로를 인정받아 환경부 장관 표창을 수상했다.

거버넌스 부문에서는 이사회 평가제도를 처음 도입했다. 이사회 구성과 운영, 역할, 책임 등 9개 항목을 중심으로 매년 정기 평가를 실시해 이사회의 실효성과 투명성을 높일 계획이다.

AI 활용에 대한 관리체계도 새롭게 마련했다. AI 활용 확대에 맞춰 윤리 기준과 관리 원칙을 담은 ‘AI 활용 가이드라인’을 제정하고 책임 있는 AI 활용 체계를 구축했다.

CJ대한통운 관계자는 “이번 보고서는 글로벌 ESG 공시 기준에 맞춰 데이터 관리체계와 정보공개의 신뢰성을 한층 강화한 것이 핵심”이라며 “기후변화 대응과 친환경 물류, 책임 있는 거버넌스를 기반으로 지속가능한 물류 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 지난달 농협중앙회와 ‘농촌 상생 확대 및 물류 전문성 활용한 상호 협력’ 추진을 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결하고, 농가 봉사활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.