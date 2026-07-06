아우디 Q3·포드 익스페디션 제치고 56점 획득 주행 성능·효율성·안전 기술·상품성 부문 호평 PHEV 77㎞ EV 주행거리 주목

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국자동차기자협회가 2026년 7월의 차로 토요타 ‘올 뉴 RAV4’를 선정했다.

한국자동차기자협회는 산하 올해의 차 선정위원회 심사 결과, 토요타 올 뉴 RAV4가 70점 만점 중 56점을 받아 7월의 차에 올랐다고 6일 밝혔다.

이달의 차는 매월 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 선정된다. 평가는 디자인 및 감성 품질, 주행 성능 및 에너지 효율성, 안전·첨단 주행 기술, 인포테인먼트 및 커넥티드 시스템, 공간 활용 및 실용성, 가격 경쟁력 및 상품 가치, 종합 상품성 및 구매 매력도 등 7개 항목으로 이뤄진다.

지난달 출시 모델 중에서는 아우디 ‘더 뉴 아우디 Q3’, 토요타 ‘올 뉴 RAV4’, 포드 ‘올-뉴 포드 익스페디션’이 후보에 올랐다. 이 가운데 올 뉴 RAV4가 가장 높은 점수를 받으며 최종 선정됐다.

올 뉴 RAV4는 주행 성능 및 에너지 효율성, 안전·첨단 주행 기술, 종합 상품성 및 구매 매력도 부문에서 각각 10점 만점에 8.3점을 받았다. 디자인 및 감성 품질, 가격 경쟁력 및 상품 가치 부문에서는 8점, 인포테인먼트 및 커넥티드 시스템 부문에서는 7.7점을 기록했다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 “6세대 올 뉴 RAV4는 토요타의 ‘멀티패스웨이’ 전동화 전략이 도달한 최고의 완성도를 보여주는 모델로, 출력과 효율을 동시에 잡은 하이브리드 시스템과 획기적으로 개선된 NVH 정숙성이 돋보인다”며 “특히 국내 PHEV 시장에서 독보적인 77㎞의 EV 주행 거리와 50㎾ 급속 충전 기능의 도입은 친환경 SUV 시장에 새로운 패러다임을 제시한다”고 평가했다.

이어 “차세대 아린 플랫폼을 기반으로 한국 시장에 최적화된 U+ 드라이브 인포테인먼트와 한층 탄탄해진 GR SPORT 트림의 추가는 다변화된 소비자들의 라이프스타일을 완벽히 충족한다”고 밝혔다.

다만 개선점도 언급했다. 원 위원장은 “다만 차량의 우수한 기계적 신뢰도와 하이테크 사양에 비해, 대시보드와 도어 주변에 사용된 하드 플라스틱 소재의 비중이 높아 감성 품질 측면에서 가격 대비 아쉬움이 남는다”며 “일부 계기판 UI의 시인성 문제 등 소소한 디테일을 보완한다면 글로벌 베스트셀링 SUV로서의 명성을 한국 시장에서도 굳건히 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정해 발표하고 있다. 지난달에는 현대자동차 ‘더 뉴 그랜저’가 이달의 차로 뽑혔다.

이달의 차로 선정된 모델은 ‘대한민국 올해의 차(K-COTY)’ 전반기와 후반기 심사를 거치지 않고 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전을 받는다.