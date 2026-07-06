노후준비 서비스 제공자 자격 취득 지원 및 정규강좌 개설

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 지난 3일 세종대학교 공공정책대학원과 노후준비서비스 전문인력양성을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

두 기관은 세종대학교 공공정책대학원생을 대상으로 국민연금제도와 노후준비 교육을 제공하고, 노후준비 전문인력 양성과 국민연금에 대한 이해 증진을 위해 상호 협력하기로 했다.

협약에 따라 국민연금은 공공정책대학원 시니어산업학과생을 대상으로 노후준비상담사(CSA) 자격 취득을 위한 필수교육을 지원하고, ‘노후준비의 이해’ 정규강좌를 개설할 예정이다.

정규강좌는 재무·건강·여가·대인관계 등 노후준비 4대 영역과 상담 프로세스 등을 주요 내용으로 하고, 국민연금 소속 노후준비 전문강사가 직접 강의를 진행한다.

또 두 기관은 노후준비서비스 발전을 위한 연구·개발, 홍보와 공동사업 추진 등에서도 협력을 확대해 나갈 계획이다.

이여규 국민연금공단 복지이사는 “급속한 고령화에 대응하기 위해서는 노후준비 전문인력의 역할이 중요하다”며 “이번 협약을 계기로 전문인력 양성 기반을 확대하고, 국민의 노후준비 역량 향상에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.