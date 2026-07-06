크리에이텍과 ‘비아이즈 해외 원전 진출 기념·협력 MOU’ 체코 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체공사에 공급 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 진동∙소음 분야 엔지니어링 회사인 크리에이텍과 ‘비아이즈(B-EYES) 해외 원전 진출 기념 및 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

두산에너빌리티는 발전기(터빈의 회전력을 전기에너지로 변환하는 발전소 핵심 설비) 운전 신뢰성을 높일 수 있는 모니터링 시스템 사업 확대에 속도를 내고 있다.

B-EYES는 발전기 회전축에 전류를 전달하는 부품인 브러시(Brush)의 전류, 온도, 진동, 마모량을 실시간으로 측정해 이상 징후를 조기에 감지하고 설비 사고를 예방하는 모니터링 시스템이다. 무인화∙자동화 기반의 상시 모니터링으로 기존 수동 점검 방식보다 발전기 운전 신뢰성과 설비 안전성 제고에 이바지한다. 두산에너빌리티는 최근 체코 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체공사에 B-EYES를 공급하기로 했다.

두산에너빌리티와 크리에이텍은 이번 협약을 통해 B-EYES 생산 및 유지보수, 사후관리, 기술협력 체계를 구체화할 계획이다. 장기 공급 및 서비스 협력 기반도 함께 마련해 나갈 예정이다.

두산에너빌리티는 이번 공급 실적을 바탕으로 원전과 화력발전소 등 국내외 다양한 발전소를 대상으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG(비즈니스그룹)장은 “이번 협약은 국내 협력기업과 함께 개발한 발전기 진단 기술의 사업화를 본격화하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “테믈린 원전 프로젝트를 통해 기술 경쟁력을 입증하고, 국내 발전사를 비롯한 글로벌 시장으로 발전기 진단∙서비스 솔루션 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.