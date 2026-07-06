TCR 월드투어 프랑스 3라운드서 우승 미켈 아즈코나, 첫 결승 1위…드라이버 순위 2위로 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세, 팀 종합 2위 유지

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차의 투어링카 경주차 ‘더 뉴 아반떼 N TCR’이 글로벌 최상위 투어링카 대회인 ‘2026 TCR 월드투어’에서 시즌 두 번째 우승을 거뒀다.

현대차는 ‘더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)’이 지난 4일부터 5일(현지시간)까지 프랑스 폴 리카르 서킷에서 열린 2026 TCR 월드투어 3라운드에서 우승했다고 6일 밝혔다.

폴 리카르 서킷은 과거 포뮬러원(F1)을 개최한 경험이 있는 프랑스의 대표적인 모터스포츠 무대다. 긴 직선 구간과 다양한 코너가 함께 구성돼 있어 추월 기회가 많고, 차량의 고속 안정성과 코너링 밸런스가 경기 결과에 큰 영향을 주는 서킷으로 꼽힌다.

이번 대회에는 ‘BRC 현대 N 스쿼드라 코르세’ 팀이 더 뉴 엘란트라 N TCR로 출전했다. 팀 소속 미켈 아즈코나 선수는 5일 열린 첫 번째 결승 레이스에서 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승을 차지했다.

아즈코나는 첫 결승 우승으로 30포인트를 획득했다. 여기에 예선 15포인트, 두 번째 결승 레이스 4위로 얻은 20포인트를 더해 이번 라운드에서만 총 65포인트를 쌓았다. 이로써 2026시즌 드라이버 순위는 2위까지 올라섰다.

같은 팀의 노버트 미첼리즈 선수도 이번 라운드에서 총 44포인트를 추가하며 드라이버 순위 3위를 기록했다. BRC 현대 N 스쿼드라 코르세는 누적 332포인트로 팀 부문 종합 2위를 유지했다.

현대자동차 관계자는 “F1을 개최한 상징성 높은 폴 리카르 서킷에서 우승을 달성해 기쁘다”며 “올해 남은 시즌에서도 계속 좋은 결과를 보여줄 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

TCR 월드투어는 제조사가 직접 출전하지 않고, 제조사의 경주차를 구매한 프로 레이싱팀이 참가하는 커스터머 레이싱 대회다. TCR 시리즈는 대륙별·국가별 대회를 포함해 전 세계 약 40개 대회로 운영되며, 최대 650여명의 드라이버가 참가하고 있다.

TCR 월드투어는 이 가운데 글로벌 최상위 대회로, 올해는 총 8라운드로 치러진다. 이탈리아 개막전과 스페인 2라운드, 이번 프랑스 라운드에 이어 포르투갈, 한국, 중국, 마카오에서 경기가 이어질 예정이다.

다음 4라운드는 오는 11일부터 12일(현지시간)까지 포르투갈 빌라 레알 인테르나시오나우 서킷에서 열린다.