글로벌 노선 네트워크 확장으로 입지 깅허ㅣ 글로벌 항공 물류 시장 실적 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 올해 상반기(1-6월) 항공 화물 운송량이 전년 동기 실적인 1만3000톤 대비 약 37% 늘어난 1만8000톤을 기록했다고 6일 밝혔다.

앞서 티웨이항공은 2024년 약 1만7000톤이던 연간 화물 운송량을 A330-300을 비롯한 대형 기단 운영과 더불어 장거리 노선 다변화에 선제적으로 대응을 기반으로 2025년 약 3만4000톤으로 늘렸다.

먼저 티웨이항공은 대형 기단 운영을 통한 화물운송 품목의 다각화로 전자상거래, 반도체 제조부품 및 신선식품 등 고부가가치 특수 화물에 최적화된 운송 프로세스를 구축하고, 의약품과 바이오 등 온도 민감 화물의 수요 확대에 대응해 온도 제어 솔루션 콜드체인 운송 역량을 강화하며 항공 화물 운송 역량의 지속적인 성장을 이어가고 있다.

또한, 올해 하반기를 기점으로 에어버스의 차세대 친환경 항공기 ‘A330-900NEO’를 순차적으로 들여오며 티웨이항공만의 차별화된 성장 동력을 확보할 계획이다. 해당 기종은 기존 항공기보다 탄소 배출량과 연료 소비를 획기적으로 줄일 수 있는 것이 특징이다.

아울러 티웨이항공이 운항중인 ▷파리 ▷로마 ▷바르셀로나 ▷프랑크푸르트 유럽 주요 노선을 포함한 ▷시드니 ▷밴쿠버 등 중·장거리 노선의 성공적인 안착과 전략적인 화물 영업이 시너지를 내며 실적 상승을 견인했다. 특히, 올해 하반기에는 국제 정세가 안정적으로 변해가는 상황에서 항공 화물 운송량은 지속해서 증가할 것으로 보인다.

한편, 티웨이항공은 올해 1분기 별도 기준 매출은 전년 동기 대비 37% 늘어난 6122억3864만원을 기록했다. 영업이익 199억4713만원을 기록하며 8분기 만에 흑자로 돌아섰다.